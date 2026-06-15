Britania e Madhe ndalon qasjen në rrjetet sociale për personat nën 16-vjeç

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi sot se personave nën 16-vjeç do t'u ndalohet qasja në të gjitha aplikacionet kryesore të mediave sociale, transmeton Anadolu.
"Qeveria gjithmonë ka të bëjë me zgjedhjet dhe për mua është e qartë se një ndalim i plotë është zgjedhja e duhur", tha Starmer gjatë një konference për media, sipas "Sky News".
Ai shtoi se mediat sociale po i bëjnë fëmijët të pakënaqur dhe po krijojnë hapësirë për ngacmim dhe abuzim, ndërsa dëmtojnë gjithashtu shëndetin e tyre mendor. Ai potencoi përmbajtjen e rrezikshme ndaj së cilës fëmijët po ekspozohen.
"Nuk jam i përgatitur të bëj kompromis për sigurinë dhe lumturinë e fëmijëve tanë dhe kjo është arsyeja pse ky ndalim duhet të ndodhë dhe kjo është arsyeja pse ky ndalim do të ndodhë", nënvizoi Starmer.
Sipas tij, produktet që nuk mbulohen nga ndalimi i përgjithshëm, siç janë platformat e lojërave, do të duhet t'i parandalojnë fëmijët të komunikojnë me të huajt.
Starmer tha se mundësia që disa fëmijë të gjejnë mënyra për të anashkaluar ndalimin nuk duhet të jetë një arsye për të mos e pranuar atë.
"Do t'i bëjë fëmijët tanë më të lumtur. Dhe do t'u japim atyre më shumë kohë, më shumë siguri, më shumë liri për t'u rritur, më shumë mundësi. Dhe kjo, në fund të fundit, është ajo për të cilën është kjo qeveri", tha ai më tej.