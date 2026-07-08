Britania dhe Turqia nënshkruajnë partneritet të ri sigurie për të “forcuar më tej” bashkëpunimin e NATO-s

Aysu Biçer
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Britania e Madhe dhe Turqia nënshkruan sot partneritet të ri sigurie dhe mbrojtjeje në Samitin e NATO-s në kryeqytetin turk, Ankara, në një veprim që synon forcimin e bashkëpunimit ushtarak dhe strategjik midis dy anëtarëve kryesorë të aleancës, transmeton Anadolu.
Marrëveshja, e njoftuar nga qeveria britanike synon të thellojë bashkëpunimin midis Londrës dhe Ankarasë, ndërsa të dy vendet i përgjigjen asaj që ata e përshkruan si një mjedis sigurie euroatlantik në zhvillim.
"Partneriteti pasqyron vendosmërinë e tyre të përbashkët si dy aleatë kryesorë evropianë të NATO-s për të forcuar dhe institucionalizuar më tej bashkëpunimin e tyre në përgjigje të mjedisit të sigurisë euroatlantike në zhvillim", sipas një deklarate të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.
Ai "do t'i mundësojë Mbretërisë së Bashkuar dhe Turqisë të forcojnë bashkëpunimin e tyre duke thelluar konsultimet përmes mekanizmave të rinj mbi aspektet politiko-ushtarake të politikës së sigurisë dhe mbrojtjes, duke përfshirë parandalimin dhe mbrojtjen, bashkëpunimin ushtarak, industrinë dhe teknologjinë e mbrojtjes, sigurinë kibernetike dhe kërcënimet hibride, luftën kundër terrorizmit, rezistencën dhe përgatitjen civile dhe hapësirën", shtoi ajo.
Britania dhe Turqia thanë se marrëveshja pasqyron angazhimin e tyre të përbashkët për forcimin e rolit të Evropës brenda NATO-s, duke ruajtur njëkohësisht lidhje të ngushta transatlantike.
“Partneriteti pasqyron vendosmërinë e tyre të përbashkët si dy aleatë kryesorë evropianë të NATO-s për të forcuar dhe institucionalizuar më tej bashkëpunimin e tyre në përgjigje të mjedisit të sigurisë euroatlantike në zhvillim”, thuhet në deklaratë.
Partneriteti vjen ndërsa anëtarët e NATO-s përqendrohen në rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe zgjerimin e kapaciteteve ushtarake mes sfidave në rritje të sigurisë në të gjithë Evropën dhe më gjerë.
“Mbretëria e Bashkuar dhe Turqia ofrojnë kontribute unike dhe të pazëvendësueshme për sigurinë euroatlantike. Ato janë të përkushtuara të marrin përgjegjësi më të mëdha për ndërtimin e një Evrope më të fortë në një NATO më të fortë”, shtohet në të.
“Nënshkrimi i këtij Partneriteti riafirmon angazhimin e thellë të Mbretërisë së Bashkuar dhe Turqisë për mbrojtjen e njëra-tjetrës dhe për Traktatin e Atlantikut të Veriut”, thuhet ndër të tjera në deklaratë.