Brazili ul nivelin e marrëdhënieve diplomatike me Argjentinën

Berk Kutay Gökmen
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Brazili ka ulur marrëdhëniet diplomatike me Argjentinën në nivelin e të ngarkuarit me punë, raportuan mediat braziliane, duke cituar burime të Ministrisë së Jashtme, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës braziliane "O Globo" të martën, ky veprim erdhi pasi presidenti argjentinas Javier Milei bëri një sërë vërejtjesh kritike në javët e fundit duke synuar presidentin e Brazilit, Luiz Inacio Lula da Silva dhe zyrtarë të tjerë brazilianë.
Ministria e Jashtme braziliane njoftoi me shkrim ambasadorin e Argjentinës në Brasilia, Daniel Raimondi, për vendimin e saj për të ulur marrëdhëniet diplomatike, shtoi raporti.
Raporti tha se ky veprim e bën të pamundur që Raimondi të qëndrojë në Brazil ndërsa theksoi se masa nuk përbën dëbim formal. Në të njëjtën kohë, Ministria e Jashtme e Brazilit ka thirrur ambasadorin e saj në Buenos Aires, Julio Bitelli, në Brasilia për konsultime.
Bitelli nuk pritet të kthehet në Argjentinë derisa të zgjidhet mosmarrëveshja diplomatike, sipas gazetës. Brazili nuk ka njoftuar ndërprerje të marrëdhënieve me Argjentinën apo mbylljen e ambasadës së saj, por ulja e nivelit të diplomacisë shënon një nga përgjigjet e saj më të forta diplomatike ndaj qeverisë së Mileit deri më tani.
Një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Argjentinës, e ndarë nga gazeta lokale "La Nacion", tha se ministria shprehu keqardhje për vendimin e Brazilit për të ulur nivelin e marrëdhënieve diplomatike dypalëshe.
Argjentina shpreh keqardhje për vendimin e Brazilit "për të vazhduar izolimin e vetes nga pjesa tjetër e rajonit për arsye thjesht ideologjike", tha ministria.