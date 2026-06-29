Bien shitjet globale të "Toyota"-s pasi konflikti në Iran ndërpret prodhimin

Mücahithan Avcıoğlu
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Shitjet globale të automjeteve të "Toyota Motor" ranë për të katërtin muaj radhazi në maj, pasi ndërprerjet e lidhura me konfliktin në Iran rënduan mbi operacionet në Lindjen e Mesme dhe kërkesa më e dobët në Kinë shtoi presionin e mëtejshëm, transmeton Anadolu.
Prodhuesi japonez i automjeteve shiti 885.207 automjete në mbarë botën në maj, përfshirë shifrat nga filiali i tij i makinave të vogla "Daihatsu Motor", 7.4 për qind më pak nga i njëjti muaj i vitit të kaluar, sipas të dhënave të kompanisë të publikuara të hënën.
Prodhimi global gjithashtu ra, duke rënë me 5.8 për qind nga viti në vit në 857.765 njësi. Shifrat treguan tendosje të vazhdueshme në operacionet ndërkombëtare të "Toyota"-s pasi kompania u përball me ndikimin e kombinuar të përçarjes gjeopolitike, pasigurisë logjistike dhe konkurrencës intensifikuar në tregjet kryesore.
Shitjet në Lindjen e Mesme ranë me 38.6 për qind, duke reflektuar ndikimin e konfliktit rajonal në dërgesat dhe kërkesën. Në Kinë, shitjet e "Toyota"-s ranë me 31.7 për qind krahasuar me një vit më parë, pasi prodhuesit vendas të automjeteve elektrike vazhduan të fitonin terren në tregun më të madh të automjeteve në botë.
Megjithëse, Washingtoni dhe Teherani arritën marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit, aktiviteti i transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit është rikuperuar gradualisht, duke mbajtur presion mbi rrugët e transportit të përdorura nga prodhuesit e automjeteve dhe prodhuesit e tjerë.
"Toyota" më herët tha se Lindja e Mesme është një treg i rëndësishëm eksporti për kompaninë, me dërgesa vjetore në rajon që vlerësohen në rreth 500 mijë deri në 600 mijë automjete. Kompania tha në maj se priste që një pjesë e konsiderueshme e këtyre eksporteve të ndikohej nga ndërprerjet.
Prodhuesi i automjeteve ka paralajmëruar për fitime më të ulëta për vitin fiskal që përfundon në mars 2027, duke përmendur rritjen e kostove të lëndëve të para dhe presionet e lidhura me furnizimin. "Toyota" pret që fitimi operativ të bjerë në 18.8 miliardë dollarë, krahasuar me rreth 23.5 miliardë dollarë vitin fiskal të kaluar.