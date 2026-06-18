Belgjika planifikon të transferojë të gjithë flotën e saj të avionëve F-16 në Ukrainë deri në vitin 2030

Şeyma Erkul Dayanç
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Belgjika synon të transferojë të gjithë flotën e saj të avionëve luftarakë F-16 në Ukrainë deri në vitin 2030, si pjesë e mbështetjes së saj ushtarake afatgjate, teksa po kalon forcat e saj ajrore te avionët F-35 Lightning II, transmeton Anadolu.
Siç raporton e përditshmja belge Le Soir, plani parashikon një transferim gradual të avionëve gjatë viteve të ardhshme, me synimin që dorëzimi të përfundojë deri në fund të dekadës.
Megjithatë, gazeta tha se angazhimi për të transferuar avionë përtej dërgesave fillestare mbetet një qëllim politik dhe ende nuk ka marrë miratim zyrtar nga qeveria.
Belgjika pritet të dorëzojë shtatë avionët e saj të parë F-16 në Ukrainë gjatë këtij viti.
Katër prej këtyre avionëve aktualisht po përdoren për trajnimin e teknikëve ukrainas të aviacionit dhe nuk janë më të gatshëm për fluturim, ndërsa tre të tjerë mbeten operacional.
Sipas raportit, dërgesa të tjera priten në vitet 2027 dhe 2028, me rreth 20 avionë shtesë të planifikuar për transferim.
Një vendim përfundimtar për transferimin e 23 avionëve të tjerë pritet në vitin 2028, kur Brukseli do të përcaktojë paketat e ndihmës ushtarake për Ukrainën që mbulojnë vitet 2029 dhe 2030.
Autoritetet belge kanë bërë të ditur se një pjesë e madhe e flotës së transferuar ka të ngjarë të përdoret për pjesë këmbimi, ndërsa Ukraina vazhdon integrimin e avionëve F-16 në forcat e saj ajrore.