Belgjika do të lehtësojë kërkesat mjekësore për rekrutët dhe rezervistët ushtarakë

Melike Pala
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Belgjika do të lehtësojë kërkesat mjekësore për rekrutët ushtarakë dhe rezervistët duke filluar nga 1 shtatori në një përpjekje për të zgjeruar forcat e armatosura të vendit, tha sot ministri i Mbrojtjes, Theo Francken për të përditshmen holandeze "Het Laatste Nieuws", transmeton Anadolu.
Rregullat e rishikuara pritet të lejojnë një shtesë prej 10 për qind deri në 20 për qind të aplikantëve që aktualisht janë refuzuar për arsye mjekësore të fillojnë trajnimin ushtarak, sipas Francken. Ndryshimet janë pjesë e planit më të gjerë të Belgjikës për të rritur numrin e fuqisë punëtore të mbrojtjes deri në vitin 2035.
Sipas objektivit të qeverisë, forcat e armatosura pritet të rriten në 34.500 personel ushtarak, të mbështetur nga 12.800 rezervistë dhe 8.500 punonjës civilë. "Jo çdo ushtar duhet të përmbushë të njëjtat standarde jashtëzakonisht të rrepta mjekësore", tha Francken duke shpjeguar se ekzaminimi ekzistues mjekësor përjashton shumë kandidatë përpara se të fillojnë stërvitjen.
Ai përmendi kërkesat e shikimit si shembull, duke vënë në dukje se ndërsa vizioni i përsosur mbetet thelbësor për role të specializuara si pilotët luftarakë F-35, nuk është i nevojshëm për çdo pozicion në ushtri. Francken theksoi se ekzaminimi mjekësor do të mbetet i detyrueshëm dhe se rekrutët duhet të jenë ende "të aftë për detyrë".
Ministri i Mbrojtjes tha se kishte udhëzuar forcat e armatosura të rishikonin kërkesat mjekësore ndërsa theksoi se standardet e rishikuara u zhvilluan nga shërbimi mjekësor i ushtrisë dhe jo nga zyrtarët politikë.
Francken tha se aplikantëve që kërkojnë pozicione administrative ose logjistike, veçanërisht rezervistë me përvojë profesionale civile, nuk duhet t'u kërkohet të plotësojnë të njëjtat standarde dëgjimi si personeli i caktuar në detyra luftarake operacionale.
Belgjika ka rritur së fundmi moshën maksimale për rezervistët nga 49 në 67 vjet, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar rekrutimin dhe rritjen e numrit të personelit.