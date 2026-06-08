Belgjika do të investojë 4,2 miliardë dollarë në inovacionin e mbrojtjes sipas programit të ri

Aysu Biçer
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Belgjika do të investojë 3,7 miliardë euro (4,2 miliardë dollarë) në inovacionin e mbrojtjes midis 2026 dhe 2035 nën një program të ri të quajtur ODIN, njoftoi të hënën ministri i Mbrojtjes, Theo Francken, transmeton Anadolu.
Nisma është krijuar për të përshpejtuar zhvillimin e teknologjive të reja për forcat e armatosura belge, duke mbështetur gjithashtu industrinë e mbrojtjes së vendit.
Sipas një raporti të agjencisë së lajmeve Belga, ODIN është pjesë e Strategjisë më të gjerë të Mbrojtjes, Industrisë dhe Kërkimit (DIRS), një kornizë afatgjatë e zhvilluar që nga viti 2022 nga Instituti i Lartë Mbretëror për Mbrojtjen dhe Ekonomia e Shërbimit Publik Federal. Sipas kësaj strategjie, 350 milionë euro do të shpenzohen çdo vit për kërkimin, inovacionin dhe prodhimin industrial.
Francken tha se qëllimi është të jepen më shpejt rezultate praktike nga investimi në mbrojtje. "Kjo nuk ka të bëjë me planet në letër. Ka të bëjë me investimin e 3,7 miliardë eurove në mënyrë të fokusuar gjatë viteve të ardhshme," tha ai.
Qeveria tha se investimi synon të modernizojë aftësitë ushtarake të Belgjikës dhe të forcojë pozicionin e saj brenda sektorit të mbrojtjes evropiane në rritje.