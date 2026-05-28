Belgjika dhe BE-ja nënshkruajnë financim prej 9.71 miliardë dollarësh për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse

Melike Pala
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Belgjika dhe Bashkimi Evropian (BE) kanë nënshkruar një marrëveshje financimi prej 8.34 miliardë eurosh (rreth 9.71 miliardë dollarë) në kuadër të instrumentit “Veprimi i Sigurisë për Evropën” (SAFE) për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të vendit, transmeton Anadolu.
Ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken, tha se marrëveshja shënon “një hap të rëndësishëm për sigurinë e vendit tonë dhe të Evropës”, duke shtuar se fondet do të përshpejtojnë investimet në sisteme moderne ushtarake.
“Falë instrumentit SAFE, Belgjika do të ketë qasje në 8.34 miliardë euro financim evropian me kushte të favorshme për të përshpejtuar forcimin e mbrojtjes sonë”, shkroi Francken në rrjetin social amerikan X.
Sipas tij, financimi do të mbështesë përmirësime në fusha kyçe të mbrojtjes, përfshirë sistemet e mbrojtjes ajrore, dronët, armët me drejtim preciz, satelitët dhe kapacitetet për t’iu kundërvënë kërcënimeve hibride.
“Mbrojtja e fortë kërkon bashkëpunim të fortë”, shtoi ai.
Komisari evropian për mbrojtjen dhe hapësirën, Andrius Kubilius, konfirmoi nënshkrimin në X, duke theksuar se Belgjika “po e merr seriozisht sigurinë kombëtare dhe evropiane”.
“SAFE është solidaritet evropian në praktikë. Mbështetje konkrete, e garantuar nga buxheti evropian, për mbrojtjen belge dhe për mbrojtjen kolektive të BE-së”, shkroi ai.
Instrumenti SAFE, i miratuar nga liderët e BE-së në maj të vitit 2025, do të ofrojë kredi afatgjata me kosto konkurruese për të përshpejtuar prokurimet urgjente në fushën e mbrojtjes.
Ai është pjesë e planit të Komisionit Evropian “Plani/Gatishmëria e Riarmatimit të Evropës 2030”, i cili synon të mobilizojë mbi 800 miliardë euro shpenzime për mbrojtjen.
Teksa kreditë do të jenë të disponueshme vetëm për shtetet anëtare të BE-së, Ukraina dhe vendet e Zonës Ekonomike Evropiane dhe EFTA-s gjithashtu do të kenë të drejtë të marrin pjesë në prokurime të përbashkëta në kuadër të skemës.