Belgjikë, shërbimi i parë vullnetar ushtarak arrin kapacitetin e plotë me 500 rekrutë

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03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Belgjika ka plotësuar të gjitha 500 vendet për grupin e parë të programit të ri të shërbimit vullnetar ushtarak, i nisur si përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje për sigurinë, njoftoi ministri i Mbrojtjes, Theo Francken, transmeton Anadolu.
Programi njëvjeçar i shërbimit vullnetar do të bëjë që 500 të rinj të fillojnë trajnimin me Ushtrinë, Forcat Ajrore dhe Marinën belge në muajt e ardhshëm, raportoi agjencia belge e lajmeve Belga.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 283 prej vullnetarëve janë që flasin holandisht dhe 217 që flasin frëngjisht, ndërsa 80 janë gra.
Gratë përbëjnë kështu 16 për qind të kontingjentit.
Francken tha se nisma është krijuar për t'i njohur të rinjtë me forcat e armatosura, duke i ndihmuar ata të zhvillojnë disiplinën, përgjegjësinë, punën në grup dhe aftësi të tjera që mund të zbatohen jashtë shërbimit ushtarak.
Përveç trajnimit bazë ushtarak, pjesëmarrësit do të fitojnë përvojë praktike në njësitë operacionale gjatë programit njëvjeçar.
Ministri tha se vullnetarët që dëshirojnë të vazhdojnë shërbimin pas përfundimit të programit mund të aplikojnë për t'iu bashkuar forcave të armatosura belge si ushtarë profesionistë ose rezervistë.