Belgjikë, rriten kritikat ndaj qeverisë pas 1.222 vdekjeve nga vala e të nxehtit

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03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Ministri i Shëndetësisë i Belgjikës, Frank Vandenbroucke tha sot se numri i urgjencës 112 i vendit "nuk funksionoi siç duhet" gjatë valës së të nxehtit të javës së kaluar, transmeton Anadolu.
Duke folur për përgjigjen e qeverisë, Vandenbroucke tha se spitalet ishin përgatitur dhe objektet e kujdesit rezidencial ishin informuar paraprakisht për temperaturat ekstreme, raportoi transmetuesi publik në gjuhën holandeze VRT.
"Ky është një problem për shoqërinë: të moshuarit, njerëzit që jetojnë vetëm dhe njerëzit e cenueshëm social janë viktima. Dhe shoqëria duhet ta trajtojë këtë", tha ai duke shtuar se sfida të tilla nuk mund të zgjidhen vetëm me dekrete apo vendime administrative.
Megjithatë, ministri kritikoi punën e linjës së urgjencës 112 gjatë valës së të nxehtit dhe i bëri thirrje ministrit të Brendshëm, Bernard Quintin që të trajtojë këtë çështje. “Besoj se 112 nuk ka funksionuar siç duhet fundjavën e kaluar”, tha ai.
Komentet vijnë pas raportimeve se 1.222 njerëz më shumë se sa pritej vdiqën gjatë periudhës nga 18 qershori deri më 29 qershor, një periudhë e shënuar nga një valë e fortë të nxehti.
Kryetari i Partisë Socialiste Valone, Paul Magnette kritikoi ashpër qeverinë federale, duke e akuzuar atë për mosveprim. Në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X, ai tha se "asnjë masë e vetme" nuk ishte marrë dhe e përshkroi përgjigjen e qeverisë si "letargji".
“Qytetarët janë braktisur fjalë për fjalë në fatin e tyre, qeveritë nuk kanë qenë në gjendje të organizohen dhe asgjë nuk duket të jetë në horizont për të ardhmen", ka shkruar ai.
Kreu i Partisë së Gjelbër flamane, Aimen Horch kritikoi gatishmërinë e qeverisë dhe bëri thirrje për një plan strukturor të valës së të nxehtit, duke përfshirë masa të përmirësuara të ftohjes për objektet e cenueshme.