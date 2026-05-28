BE vendos sanksione ndaj grupeve dhe individëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar për shkelje të të drejtave

Melike Pala
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Bashkimi Evropian (BE) ka vendosur sanksione ndaj katër organizatave të kolonëve izraelitë dhe tre individëve për “shkelje serioze dhe sistematike të të drejtave të njeriut” kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Këshilli Evropian njoftoi se masat u miratuan sipas Regjimit Global të Sanksioneve të BE-së për të Drejtat e Njeriut, pas një marrëveshjeje politike të arritur nga kryediplomatët e BE-së më 11 maj.
Ndër të sanksionuarit janë Lëvizja e Vendbanimeve Nachala dhe drejtoresha e saj, Daniella Weiss.
“Përmes aktiviteteve të saj, lëvizja inkurajon dhe lehtëson akte detyruese që çojnë në zhvendosjen e detyruar të palestinezëve. Postat e Nachala-s pengojnë qasjen në tokat bujqësore dhe kullosore palestineze dhe kanë qenë burime të vazhdueshme të dhunës së kolonëve”, tha Këshilli Evropian.
BE-ja gjithashtu vendosi sanksione ndaj organizatës joqeveritare izraelite Regavim dhe drejtorit të saj, Meir Deutsch, duke e akuzuar organizatën për lobim në favor të shkatërrimit të pronave palestineze dhe përpjekje për zgjerimin e kontrollit izraelit në të gjithë Bregun Perëndimor.
Sipas Këshillit Evropian, Regavim gjithashtu bëri fushatë për prishjen e një shkolle fillore palestineze të financuar nga BE-ja në fshatin Jabbet al Dhib pranë Betlehemit.
Sanksionet synojnë gjithashtu organizatën joqeveritare Hashomer Yosh dhe kreun e saj, Avichai Suissa. BE-ja tha se organizata koordinoi vullnetarë dhe ofroi mbështetje për “postat e vendbanimeve” të dhunshme në Bregun Perëndimor, përfshirë rekrutimin e vullnetarëve të armatosur të përfshirë në sulme kundër palestinezëve.
Në listë u përfshi edhe shoqata kooperative Amana, e lidhur me lëvizjen e kolonëve Gush Emunim.
BE-ja tha se Amana luajti një rol qendror në financimin dhe lehtësimin e të paktën “30 postave të vendbanimeve” të lidhura me dhunën dhe zhvendosjen e komuniteteve palestineze.
Sipas sanksioneve, të gjithë individët dhe entitetet e listuara i nënshtrohen ngrirjes së aseteve brenda BE-së, ndërsa individëve të sanksionuar u ndalohet gjithashtu udhëtimi në shtetet anëtare të BE-së.
Kolonët izraelitë gjatë muajit prill kryen 540 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, sipas një raporti mujor të Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit.
Që nga fillimi i luftës gjenocidale izraelite në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023, Bregu Perëndimor ka dëshmuar një përshkallëzim të sulmeve nga ushtria izraelite dhe kolonët, veçanërisht në zonat rurale dhe beduine pranë vendbanimeve dhe postave të kolonëve.