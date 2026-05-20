BE: Pushtimi, prishjet dhe transferimet e detyruara të palestinezëve duhet të ndalen

Melike Pala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Komisioni Evropian sot bëri thirrje për një ndalim të menjëhershëm të aktivitetit izraelit të "vendbanimeve", dhunës së pushtuesve, prishjeve, transferimeve të detyruara dhe dëbimeve të palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në mesditë në Bruksel, zëdhënësi i Komisionit të BE-së, Anouar El Anouni tha se BE-ja ka dënuar vazhdimisht veprimet e njëanshme të Izraelit që synojnë zgjerimin e pranisë së tij në territoret e pushtuara palestineze.
"Vendbanimet, ndërtimet e vendbanimeve, dhuna e kolonëve, prishjet, transferimet me force dhe dëbimet e palestinezëve duhet të ndalen", tha ai duke iu përgjigjur pyetjes nga Anadolu. Ai tha se BE-ja e konsideron zgjerimin e vendbanimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, si të paligjshëm, duke iu referuar mendimit këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të vitit 2024.
El Anouni shtoi se BE-ja i kërkon Izraelit "të përmbysë këto vendime, të përmbushë detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar dhe të mbrojë popullsinë palestineze të territoreve të pushtuara". Sipas tij, KE-ja ka propozuar tashmë masa në përgjigje të situatës, por theksoi se përçarjet e brendshme midis anëtarëve të BE-së po kufizojnë progresin në nivelin e Këshillit të BE-së.
"Disa kërkojnë shumicë të kualifikuar dhe ne nuk e kemi atë shumicë të kualifikuar. Disa kërkojnë unanimitet dhe ne nuk e kemi atë unanimitet", tha El Anouni. Ai pretendon se BE-ja është "mbështetësi më i madh i popullit palestinez, donatori më i madh i Autoritetit Palestinez".
"Nuk do të gjeni asnjë mbështetës tjetër të popullit palestinez në botë, qoftë institucionalisht, politikisht, financiarisht, konkretisht dhe në aspektin e mbështetjes humanitare sesa BE-ja", tha ai.
Dhuna dhe sulmet nga pushtuesit izraelitë dhe ushtria në Bregun Perëndimor të pushtuar janë intensifikuar vitet e fundit, veçanërisht që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023 dhe përsëri gjatë luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Në një vendim historik në korrik të vitit 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.