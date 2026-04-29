BE përshëndet bisedimet Armeni-Turqi për rivendosjen e lidhjeve hekurudhore

Melike Pala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Bashkimi Evropian (BE) ka përshëndetur një takim të fundit mes Armenisë dhe Turqisë, i fokusuar në përpjekjet për të rivendosur lidhjet hekurudhore mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
Zyra e shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se “përshëndet” takimin e grupit të përbashkët Armeni-Turqi të mbajtur në Kars, në verilindje të Turqisë, ku u diskutua përparimi në rivendosjen e linjave hekurudhore.
“Momenti i vazhdueshëm në procesin e normalizimit Armeni-Turqi pasqyron dinamikat më të gjera pozitive që po marrin formë në rajon, thelbësore për paqe dhe stabilitet afatgjatë. BE inkurajon normalizimin e plotë mes të dy vendeve”, thuhet në deklaratë.
BE theksoi se, sapo të bëhet funksionale, linja hekurudhore Kars–Gyumri do të përmirësojë lidhshmërinë rajonale dhe do të sjellë “përfitime konkrete” për popullsitë në të gjithë Kaukazin e Jugut.
Duke riafirmuar angazhimin e saj në rajon, BE tha se mbetet e përkushtuar për forcimin e lidhshmërisë përmes Agjendës së Lidhshmërisë Ndërrajonale, strategjisë Global Gateëay dhe Korridorit të Transportit Trans-Kaspik, duke i cilësuar Armeninë dhe Turqinë si partnerë kyç në këto përpjekje.