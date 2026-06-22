BE-ja zotohet për integrim më të thellë të Moldavisë përpara anëtarësimit

Şeyma Erkul Dayanç
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Bashkimi Evropian të hënën u zotua të thellojë integrimin e Moldavisë në bllok para anëtarësimit të saj formal, duke ofruar qasje graduale në sektorë kyç të tregut të brendshëm të BE-së, si dhe në politikat dhe programet e tij, ndërsa negociatat për anëtarësim vazhdojnë, transmeton Anadolu.
“Në të ardhmen, ne pajtohemi të vazhdojmë integrimin gradual të Moldavisë në tregun e brendshëm të BE-së në sektorë kyç dhe t’i mundësojmë Moldavisë pjesëmarrje progresive në politikat dhe programet e BE-së gjatë vetë procesit të anëtarësimit”, thuhet në deklaratën e përbashkët të lëshuar pas Samitit BE–Moldavi në Bruksel.
Të dy palët thanë se kjo qasje do të ndihmojë në nxitjen e rritjes ekonomike, forcimin e qëndrueshmërisë dhe përgatitjen e Moldavisë për anëtarësim eventual në BE.
BE-ja gjithashtu përshëndeti hapjen e grupkapitullit “Themeloret” në negociatat e anëtarësimit të Moldavisë më 15 qershor dhe vlerësoi progresin e vendit në zbatimin e reformave, pavarësisht asaj që e përshkroi si presione të jashtëzakonshme të jashtme.
Udhëheqësit theksuan një sërë hapash që e afrojnë Moldavinë më pranë bllokut, përfshirë pjesëmarrjen e saj në Zonën Unike të Pagesave në Euro (SEPA), anëtarësimin në zonën e BE-së “Roam Like at Home” dhe bashkëpunim më të ngushtë në fusha si energjia, transporti, siguria kibernetike, kërkimi dhe arsimi.
Deklarata theksoi se Moldavia tashmë ka marrë rreth 504 milionë euro nën Instrumentin e Reformës dhe Rritjes të BE-së, ndërsa një shtesë prej 528 milionë eurosh mund të vihet në dispozicion nëse vendi përmbush objektivat e reformave deri në vitin 2026.
BE-ja përsëriti se e ardhmja e Moldavisë “është në Bashkimin Evropian” dhe premtoi mbështetje të vazhdueshme politike, ekonomike, financiare dhe të sigurisë për rrugën e anëtarësimit të vendit.