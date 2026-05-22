BE-ja zgjeron sanksionet ndaj Iranit për shkak të veprimeve të tij në Ngushticën e Hormuzit

Necva Taştan Sevinç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Këshilli i BE-së zgjeroi sot fushëveprimin e kuadrit të sanksioneve të bllokut kundër Iranit për të përfshirë individë dhe subjekte të përfshira në veprime që kërcënojnë lirinë e lundrimit në Lindjen e Mesme, veçanërisht në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Këshilli tha se kuadri ligjor i ndryshuar do t'i lejojë bllokut të vendosë masa kufizuese ndaj atyre që lidhen me veprimet e Iranit "që pengojnë kalimin e ligjshëm të tranzitit dhe lirinë e lundrimit". Vendimi vjen pas një marrëveshjeje politike të arritur nga ministrat e Jashtëm të BE-së gjatë takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme më 21 prill.
BE-ja tha se veprimet e Iranit kundër anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit janë "në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar" dhe shkelnin "të drejtat e përcaktuara si të tranzitit ashtu edhe të kalimit të pafajshëm nëpër ngushticat ndërkombëtare".
Sipas kuadrit të zgjeruar, BE-ja do të jetë në gjendje të vendosë ndalime udhëtimi dhe ngrirje asetesh për individët dhe subjektet e listuara. Ata që do të sanksionohen do të ndalohen të hyjnë ose të kalojnë tranzit në territorin e BE-së ndërsa qytetarët dhe kompanitë e BE-së do të ndalohen të vënë në dispozicion fonde ose burime ekonomike.
Korniza e sanksioneve u krijua fillimisht në korrik 2023 në përgjigje të mbështetjes ushtarake të Iranit për luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Më vonë u zgjerua në maj 2024 për të adresuar mbështetjen e Iranit për grupet e armatosura në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Detit të Kuq si dhe sulmet me dronë dhe raketa të Teheranit kundër Izraelit në prill 2024.
Ky veprim vjen mes shqetësimit të shtuar ndërkombëtar mbi sigurinë detare në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe globale e transportit të naftës. Në përfundimet e miratuara më 19 mars, Këshilli Evropian bëri thirrje për zbatimin e plotë të Rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe theksoi nevojën për të siguruar sigurinë detare dhe lirinë e lundrimit.
Këshilli gjithashtu dënoi "çdo akt që kërcënon lundrimin ose parandalon anijet të hyjnë dhe të dalin nga Ngushtica e Hormuzit".