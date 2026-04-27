BE-ja zgjat sanksionet ndaj Mianmarit deri në prill të vitit 2027

Necva Taştan Sevinç
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Bashkimi Evropian(BE) të hënën zgjati sanksionet e tij kundër Mianmarit për një vit tjetër, duke përmendur "situatën e vazhdueshme të rëndë" të vendit, duke përfshirë veprime "që minojnë demokracinë" dhe shkelje të vazhdueshme të të drejtave të njeriut, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Këshilli i Bashkimit Evropian tha se masat kufizuese do të mbeten në fuqi deri më 30 prill 2027, pas shqyrtimit vjetor të regjimit të sanksioneve.
Masat synojnë 105 individë dhe 22 subjekte të lidhura me udhëheqjen ushtarake të Mianmarit. Ata që janë të listuar përballen me ngrirje të aseteve dhe u ndalohet qasja në fonde ose burime ekonomike, ndërsa individët janë gjithashtu subjekt i ndalimeve të udhëtimit brenda BE-së.
Blloku gjithashtu mban kufizime më të gjera, duke përfshirë një embargo armësh, ndalime eksporti për pajisjet që mund të përdoren për shtypje të brendshme dhe një ndalim për trajnimin ushtarak dhe bashkëpunimin me forcat e armatosura, i njohur si Tatmadaw.
BE-ja përsëriti "dënimin e saj më të fortë" të veprimeve të ushtrisë që nga grushti i shtetit i vitit 2021, duke denoncuar "shkeljet e vazhdueshme të rënda të të drejtave të njeriut" dhe "kufizimet e përhapura të lirive themelore".
Bashkimi Evropian bëri thirrje për “fundin e të gjitha formave të dhunës” dhe u kërkoi autoriteteve të lirojnë “të gjithë të burgosurit e ndaluar në mënyrë arbitrare”.
Përveç sanksioneve, BE-ja vazhdon të pezullojë ndihmën financiare të drejtpërdrejtë për qeverinë dhe ka ngrirë ndihmën që mund të perceptohet si legjitimim i juntës.
Blloku tha se “është gati të vendosë masa shtesë kufizuese” që synojnë ata që janë përgjegjës për abuzimet, ndërsa thekson se sanksionet janë hartuar për të mbetur të synuara dhe për të shmangur dëmtimin e popullsisë civile.
“Bashkimi Evropian qëndron në solidaritet me popullin e Mianmarit në aspiratën e tyre për demokraci dhe paqe”, shtoi deklarata.