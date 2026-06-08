BE-ja vendos sanksione ndaj zyrtarëve të Gardës Revolucionare të Iranit për mbylljen e Ngushticës së Hormuzit

İlayda Çakırtekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Bashkimi Evropian vendosi sot sanksione ndaj zëdhënësit të krahut detar të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) dhe një komande rajonale për mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Këshilli miratoi sot masa kufizuese kundër dy individëve dhe një entiteti nën kuadrin e zgjeruar ligjor që synon ata që janë të përfshirë në veprimet dhe politikat e Iranit që kërcënojnë lirinë e lundrimit në Lindjen e Mesme", thuhet në një deklaratë të Këshillit të Bashkimit Evropian.
Blloku tha se po liston Mohammad Akbarzadeh, zëdhënës për krahun detar të IRGC-së dhe Komandën Provinciale të Hormozganit të organizatës.
BE-ja gjithashtu vuri në dukje se po liston Hamid Hosseinin, një përfaqësues i Unionit të eksportuesve të naftës, gazit dhe produkteve petrokimike të Iranit.
"Ata që janë të listuar nën regjimin e sanksioneve i nënshtrohen ngrirjes së aseteve dhe ndalohet sigurimi i fondeve apo burimeve ekonomike, qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi", thuhet më tej në deklaratë.
Ai shtoi se një ndalim udhëtimi në BE "zbatohet për të gjithë personat fizikë të listuar".