BE-ja ul parashikimin e rritjes ekonomike në Eurozonë për vitin 2026

Mücahithan Avcıoğlu
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Komisioni Evropian ka ulur parashikimet e rritjes ekonomike për Bashkimin Evropian (BE) dhe eurozonën për vitin 2026, duke paralajmëruar se goditja energjetike e shkaktuar nga konflikti në Lindjen e Mesme po ngadalëson rritjen dhe po shtyn inflacionin në rritje, transmeton Anadolu.
Në Parashikimin Ekonomik të Pranverës 2026, KE-ja uli parashikimin e rritjes në Eurozonë për këtë vit në 0.9 për qind nga 1.2 për qind ndërsa vlerësimin për vitin 2027 në 1.2 për qind nga 1.4 për qind. Për BE-në, rritja tani pritet të jetë 1.1 për qind në vitin 2026 dhe 1.4 për qind në vitin 2027, nga parashikimet e mëparshme prej 1.4 për qind dhe 1.5 për qind.
Raporti theksoi se ekonomia evropiane po përballet me një goditje të re energjetike të shkaktuar nga zhvillimet në Lindjen e Mesme, duke rritur kostot e prodhimit dhe çmimet për konsumatorët, ndërsa po ul të ardhurat e disponueshme të familjeve dhe fitimet e kompanive.
KE-ja tha se goditja po përhapet përmes mallrave energjetike që tregtohen globalisht dhe po ndikon në ekonominë botërore. Nëse çmimet e energjisë lëvizin sipas pritjeve aktuale të tregut dhe kushtet e furnizimit normalizohen relativisht shpejt, ndikimi makroekonomik duhet të mbetet më i kufizuar se gjatë krizës së mëparshme energjetike.
“Rritja pritet të ngadalësohet, por jo të ndalet, ndërsa inflacioni parashikohet të rikthehet në një trajektore rënëse në vitin 2027”, thuhet në raport, duke paralajmëruar se ndërprerjet më të gjata të furnizimit mund ta bëjnë perspektivën “shumë më të pafavorshme”.
Parashikimet për inflacionin u rishikuan në rritje, me çmimet e konsumit që pritet të rriten me 3.1 për qind në BE dhe 3 për qind në Eurozonë këtë vit, përpara se të bien në 2.4 për qind dhe 2.3 për qind respektivisht në vitin 2027.
Ndër ekonomitë kryesore të eurozonës, Gjermania pritet të rritet me 0.6 për qind këtë vit, Franca me 0.8 për qind, Italia me 0.5 për qind dhe Spanja me 2.4 për qind.
KE-ja tha se rreziqet për perspektivën varen kryesisht nga rrjedha e konfliktit në Lindjen e Mesme dhe ndikimi i tij në tregjet globale të energjisë, duke shtuar se ndërprerjet e zgjatura mund të nxisin inflacion më të fortë dhe rritje më të dobët.
Sa i përket Turqisë, KE-ja pret që rritja ekonomike të ngadalësohet në 3 për qind në vitin 2026 përpara se të rritet në 4 për qind në vitin 2027, duke thënë se çmimet më të larta të naftës janë kanali kryesor përmes të cilit konflikti në Lindjen e Mesme po ndikon në ekonominë turke.