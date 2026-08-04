BE-ja thotë se nuk ka më lëvizje të mëtejshme nga enklava spanjolle e Ceuta-s, pasi migrantët u kthyen në Marok

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04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Bashkimi Evropian (BE) tha se nuk mund të ketë më lëvizje të mëtejshme nga enklava spanjolle e Ceuta-s në Afrikën e Veriut, pasi migrantët që hynë në territor janë kthyer në Marok, transmeton Anadolu.
Duke folur pas një videokonference urgjente të ministrave të Brendshëm të BE-së, komisioneri evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner, tha se Spanja ka konfirmuar se situata në Ceuta - një enklavë në bregdetin e Afrikës së Veriut, në kufi me Marokun - është nën kontroll dhe se zona Schengen nuk është prekur.
"Qeveria spanjolle ka konfirmuar se njerëzit janë kthyer në Marok", u tha gazetarëve në Bruksel Brunner, duke iu referuar fluksit të 50.000-60.000 migrantëve të parregullt që kaluan në Ceuta javën e kaluar.
"Tani nuk mund të ketë më lëvizje të mëtejshme", shtoi ai.
Brunner tha se ministrat e Brendshëm shprehën "solidaritet të plotë me Spanjën" gjatë takimit dhe mirëpritën reagimin e shpejtë të autoriteteve spanjolle për të kontrolluar situatën në kufirin e jashtëm të BE-së.
Komisioneri tha se zhvillimet e fundit treguan rëndësinë e zbatimit të plotë të rregullave të reja të BE-së për migracionin dhe azilin, përfshirë kontrollin kufitar, procedurat e përshpejtuara të azilit dhe kthimet më të shpejta.
Ai gjithashtu prezantoi një plan me pesë pika të propozuar nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i cili fokusohet në bashkëpunim më të fortë me vendet partnere, kthime më të shpejta, forcim të mbrojtjes së kufijve të jashtëm, sisteme më të avancuara paralajmërimi për të luftuar dezinformimin dhe përpjekje të shtuara kundër rrjeteve të trafikimit të migrantëve.
"Duhet të jetë proporcionale. Sigurisht që duhet të jetë e përkohshme dhe kjo është mënyra se si do të ecim përpara. Do ta shqyrtojmë këtë", tha ai kur u pyet për vendimin e Italisë për pezullimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën.
Brunner tha se BE-ja po vazhdon negociatat me Marokun për një marrëveshje gjithëpërfshirëse partneriteti, duke theksuar se migracioni mbetet një element qendror i bisedimeve.
Ai hodhi poshtë sugjerimet se negociatat lidhen me zhvillimet e fundit në Ceuta, duke thënë se autoritetet kanë identifikuar rrjetet kriminale të trafikimit dhe dezinformimin në internet si faktorët kryesorë pas kalimeve.
"Ajo që pamë ishte se kishte një instrumentalizim nga trafikantët e qenieve njerëzore dhe kontrabandistët. Kjo është e sigurt", tha Brunner.