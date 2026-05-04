BE-ja paralajmëron SHBA-në lidhur me tarifat: Të gjitha opsionet janë në tryezë

Melike Pala
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Komisioni Evropian tha sot se Bashkimi Evropian mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj një marrëdhënieje transatlantike të parashikueshme dhe të dobishme për të dyja palët ndërsa paralajmëroi se po i mban të gjitha opsionet në tryezë për të mbrojtur interesat e tij pas kërcënimeve të reja me tarifa nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën për media, zëdhënësi i KE-së, Thomas Regnier tha se blloku po zbaton deklaratën e tij të përbashkët tregtare me SHBA-në që nga dita e parë dhe mbetet në koordinim të ngushtë si me Washingtonin ashtu edhe me institucionet e BE-së.
"Ne mbetemi plotësisht të përkushtuar ndaj një marrëdhënieje transatlantike të parashikueshme dhe të dobishme për të dyja palët, por gjithashtu kemi qenë shumë të qartë se nëse SHBA-ja merr masa që nuk përputhen me deklaratën e përbashkët, ne do t'i mbajmë opsionet tona të hapura për të mbrojtur interesat e BE-së", tha ai.
Duke iu përgjigjur pyetjeve lidhur me opsionet e mundshme, Regnier nuk pranoi të jepte hollësi mbi kundërmasat e mundshme, duke thënë se KE-ja nuk do të angazhohej në "kërcënime spekulative që nuk janë materializuar".
"Nuk është hera e parë që shohim kërcënime. Nuk është hera e parë që ju themi nga kjo foltore se mbetemi shumë të qetë, të përqendruar në zbatimin e deklaratës së përbashkët në interes të kompanive tona, të qytetarëve tanë dhe kjo meqë ra fjala, në të dyja anët e Atlantikut", tha ai.
Kërcënimi me tarifa, i njoftuar të premten, pasoi kritikat e Trumpit se BE-ja nuk ka arritur të zbatonte plotësisht angazhimet sipas marrëveshjes tregtare. Marrëveshja kishte vendosur tarifa prej 15 për qind për shumicën e eksporteve të BE-së, përfshirë makinat dhe pjesët e automjeteve ndërsa blloku pritej të zgjeronte aksesin në treg për mallrat dhe automjetet industriale amerikane.