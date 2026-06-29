BE-ja përsërit qëndrimin për Kudsin pas fjalëve të kryeministrit slloven për zhvendosjen e ambasadës

Şeyma Erkul Dayanç
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Bashkimi Evropian përsëriti sot qëndrimin e saj për statusin e Kudsit pas komenteve të kryeministrit të Sllovenisë lidhur me zhvendosjen e mundshme të ambasadës së vendit në qytet, transmeton Anadolu.
"BE-ja dhe vendet e saj anëtare do të vazhdojnë të respektojnë konsensusin ndërkombëtar për Kudsin të mishëruar në Rezolutën 478 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, përfshirë vendndodhjen e përfaqësive diplomatike, derisa të zgjidhet statusi përfundimtar i Kudsit", tha zëdhënësi i Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të BE-së (EEAS) Anouar El Anouni gjatë një konference për media.
Ai ripohoi qëndrimin e kahershëm të BE-së në favor të një zgjidhjeje të negociuar me dy shtete bazuar në parametrat e rënë dakord ndërkombëtarisht dhe ligjin ndërkombëtar.
Komentet erdhën si përgjigje ndaj pyetjeve në lidhje me një intervistë nga kryeministri slloven, Janez Jansha, në të cilën ai thuhet se përmendi planet për të zhvendosur ambasadën e Sllovenisë nga Tel Avivi në Kuds si pjesë e marrëdhënieve të rinovuara diplomatike me Izraelin.
I pyetur nëse një masë e tillë do të ishte në përputhje me politikën e jashtme të përbashkët të BE-së apo do të përbënte një shkelje, El Anouni nuk pranoi të komentonte përtej qëndrimit të deklaruar të bllokut.