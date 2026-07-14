BE-ja miraton ndihmë gjermane prej 659 milionë eurosh për centrale të reja gjysmëpërçuese

Ayhan Şimşek
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Bashkimi Evropian miratoi sot 659 milionë euro ndihmë shtetërore gjermane për katër projekte gjysmëpërçuese, duke thënë se investimet do të forcojnë sovranitetin teknologjik të Evropës dhe kapacitetin e prodhimit të çipave, transmeton Anadolu.
Komisioni Evropian tha se subvencionet përputhen me rregullat e ndihmës shtetërore të BE-së, sepse objektet janë "të parat e një lloji" në Evropë dhe mbështesin objektivat e Aktit të Çipave të bllokut.
"Miratimi i sotëm i mbështetjes së Gjermanisë për katër projekte të reja në zinxhirin e vlerës së gjysmëpërçuesve tregon se Evropa po i kthen në veprim ambiciet e Aktit të Çipave të BE-së", tha nënpresidentja ekzekutive e KE-së, Teresa Ribera.
"Duke mbështetur risitë në gjysmëpërçuesit, ne po forcojmë sovranitetin tonë teknologjik dhe konkurrencën e Evropës", shtoi ajo. Ndihma do të shpërndahet si grante të drejtpërdrejta të financuara bashkërisht nga qeveria federale e Gjermanisë dhe autoritetet rajonale.
Alokimi më i madh, 353 milionë euro, do t'i shkojë Element 3-5 GmbH për një fabrikë Epi Wafer me karabit silikoni në Baesweiler, North Rhine-Westphalia.
Vishay Siliconix Itzehoe GmbH do të marrë 214 milionë euro për një objekt në Itzehoe, Schleswig-Holstein, për të prodhuar MOSFET të gjeneratës së ardhshme të energjisë të përdorura në elektronikën e tensionit të lartë.