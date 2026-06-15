BE-ja mirëpret marrëveshjen SHBA-Iran, ofron mbështetje për zbatimin e saj

İlayda Çakırtekin
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Bashkimi Evropian përshëndeti sot marrëveshjen e arritur midis SHBA-së dhe Iranit, me zyrtarë të lartë që ofruan mbështetjen e bllokut për zbatimin e saj dhe e quajtën atë një hap të mundshëm drejt stabilitetit më të gjerë rajonal, transmeton Anadolu.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas e përshkroi marrëveshjen si një "përparim të mundshëm" që mund të krijojë "hapësirë shumë të nevojshme" për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit dhe çështje të tjera të pazgjidhura.
"Nga leva ekonomike te ekspertiza bërthamore dhe marrëdhëniet e gjata me partnerët e Gjirit, BE-ja është e gatshme të kontribuojë në një zgjidhje të qëndrueshme", shkroi Kallas në platformën e mediave sociale amerikane X. Ajo shtoi se zbatimi i suksesshëm i marrëveshjes mund të ndihmojë në lehtësimin e krizës globale të energjisë.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen e përshëndeti marrëveshjen, duke thënë se ajo mund të hapë rrugën për negociata më të gjera mbi paqen dhe sigurinë në Lindjen e Mesme. “Prioriteti tani është zbatimi i tij i shpejtë dhe i plotë nga të gjitha palët”, shkroi Von der Leyen në X.
Sipas saj, marrëveshja duhet të lejojë rihapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit dhe rivendosjen e lirisë së lundrimit. "Kjo është thelbësore për stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale", shtoi ajo.
Von der Leyen kërkoi respekt për sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit, duke bërë thirrje për një armëpushim të vërtetë. “Nuk mund të ketë paqe në Lindjen e Mesme ndërsa Libani është në flakë”, tha ajo.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa u bëri thirrje të gjitha palëve që të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre me mjete paqësore dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. "Armët tani duhet të heshtin dhe mosmarrëveshjet e pazgjidhura duhet të zgjidhen me mjete paqësore, në përputhje me ligjin ndërkombëtar", shkroi Costa në X.
Ai shprehu gatishmërinë e BE-së për të mbështetur përpjekjet që synojnë arritjen e paqes së qëndrueshme në të gjithë Lindjen e Mesme.
Reagimet erdhën pasi kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif njoftoi sot herët se SHBA-ja dhe Irani kanë arritur marrëveshje pas negociatave intensive, me të dyja palët që deklaruan një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin.