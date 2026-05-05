BE-ja kërkon të thellojë lidhjet e transportit, energjisë dhe sigurisë me Armeninë

Şeyma Erkul Dayanç
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Bashkimi Evropian tha sot se po thellon bashkëpunimin me Armeninë në transport, energji dhe siguri, duke zbuluar iniciativa të reja gjatë samitit të parë BE-Armeni në Jerevan, transmeton Anadolu.
"Jemi gati të punojmë për rindërtimin e pikave të kalimit kufitar ndërsa kufijtë tuaj rihapen me vendet fqinje", tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Ajo tha se BE-ja ka nënshkruar një partneritet lidhshmërie që synon forcimin e lidhjeve të transportit dhe integrimin e Armenisë në korridoret rajonale, përfshirë rrugën Trans-Kaspike.
Lidhur me bashkëpunimin energjetik, Von der Leyen tha se BE-ja mbështet përpjekjet e Armenisë për të diversifikuar përzierjen e saj të energjisë dhe për të forcuar sigurinë energjetike.
"Kjo tashmë përfshin 25 milionë euro për rrjetet e transmetimit të Kaukazit dhe investime në ruajtjen e energjisë për sigurinë tuaj të furnizimit", theksoi ajo.
Lidhur me sigurinë, Von der Leyen tha se një mision i ri partneriteti i BE-së do të mbështeste Armeninë në luftimin e kërcënimeve hibride, ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit, së bashku me ndihmën në kuadër të Fondit Evropian të Paqes.
"Ne po ju mbështesim në luftimin e këtyre kërcënimeve hibride dhe dezinformimit", nënvizoi ajo.
Von der Leyen tha se liberalizimi i vizave mbetet përparësi për të dyja palët. Ajo theksoi se një marrëveshje e re me Frontex-in do të forconte bashkëpunimin kufitar dhe të migracionit.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa tha se samiti shënoi "moment të rëndësishëm historik" në marrëdhëniet BE-Armeni.
Ai tha se BE-ja mbështet axhendën e reformave të Armenisë dhe se bashkëpunimi më i thellë në transport, energji dhe lidhje dixhitale do të ndihmonte në forcimin e besimit dhe zhvillimit ekonomik, duke mbështetur stabilitetin rajonal.
Costa shtoi se Armenia po bëhet "qendër lidhshmërie midis Evropës dhe Azisë".
Veçmas, duke iu përgjigjur pyetjeve mbi marrëdhëniet tregtare BE-SHBA, Von der Leyen tha se një marrëveshje ishte një marrëveshje dhe se të dyja palët po zbatojnë angazhimet ekzistuese ndërsa hapat e fundit janë ende duke u përfunduar.