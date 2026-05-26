BE-ja: Gaza nuk mund të bëhet "krizë e harruar", situata mbetet e tmerrshme

Melike Pala
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Bashkimi Evropian paralajmëroi se Gaza “nuk mund të bëhet një krizë e harruar”, duke thënë se kushtet humanitare në enklavë mbeten “shumë” serioze mes mungesës së vazhdueshme të ushqimit, kequshqyerjes së përhapur dhe një sistemi shëndetësor në vështirësi.
“Gaza nuk mund të bëhet një krizë e harruar, siç thoni me të drejtë. Ka zhvillime dhe situata mbetet ende shumë e rëndë”, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Eva Hrncirova gjatë një konference për shtyp në Bruksel, në përgjigje të një pyetjeje nga Anadolu.
Hrncirova tha se ndihma humanitare që hyn në Gaza mbetet “shumë e pamjaftueshme dhe e pabarabartë”, me akses që ndryshon ndjeshëm me kalimin e kohës dhe me furnizime që shpesh nuk arrijnë te ata që kanë nevojë.
Ajo paralajmëroi se kequshqyerja akute prek shumicën e fëmijëve në Gaza dhe tha se, megjithëse uria ekstreme u frenua në vitin 2025, rreziku nuk është zhdukur.
“Ne arritëm ta frenoim urinë vitin e kaluar në Gazë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk mund të rikthehet”, tha ajo.
Sipas saj, mungesat e zgjatura kanë bërë që njerëzit të varen nga furnizime shumë të kufizuara ushqimore, pa ose me qasje shumë të pakët në mish, perime të freskëta dhe fruta, gjë që po ndikon gjithnjë e më shumë në shëndetin publik.
Ajo përshkroi gjithashtu përkeqësimin e kushteve sanitare, duke thënë se fëmijët po luajnë pranë grumbujve të mëdha të mbeturinave për shkak se sistemet e grumbullimit të plehrave nuk funksionojnë më.
Sistemi mjekësor gjithashtu është dëmtuar rëndë, me spitale dhe mjekë që nuk kanë pajisjet bazë për trajtimin e pacientëve, shtoi ajo.
Hrncirova tha se disa pajisje mjekësore, përfshirë proteza dhe stenta, nuk mund të hyjnë në Gazë pasi klasifikohen si mallra me përdorim të dyfishtë, duke detyruar disa pacientë të presin evakuimin për trajtim.
Ajo gjithashtu tha se kriza në Gaza tregon nevojën për rishikim të mekanizmave ndërkombëtarë humanitarë.
“Shembulli i Gazës është një shembull shumë i mirë se pse duhet të riformësojmë sistemin humanitar, sepse sistemi që u krijua pas Luftës së Dytë Botërore nuk e mori vërtet parasysh një krizë kaq të zgjatur”, tha ajo.
“Duhet ta reformojmë dhe të sjellim elemente të reja në sistemin humanitar në mbarë botën”, shtoi ajo.
Komisioni Evropian pritet të paraqesë të mërkurën një komunikatë mbi reformën e ndihmës humanitare, njoftoi Hrncirova.