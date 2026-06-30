BE-ja disburson 3.9 miliardë euro për prokurimin e dronëve në Ukrainë

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30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Komisioni Evropian njoftoi sot disbursimin prej 3.9 miliardë eurosh për të mbështetur përpjekjet e Ukrainës për prokurimin e dronëve nën kredinë më të gjerë për Mbështetjen e Ukrainës prej 90 miliardë eurosh, transmeton Anadolu.
Pagesa shënon disbursimin e parë nën një këst fillestar prej rreth 6 miliardë eurosh dedikuar dronëve, sipas një deklarate. Financimi i fundit pason një pagesë të veçantë prej 3.2 miliardë eurosh të bërë më 25 qershor në kuadër të programit të Asistencës Makro-Financiare të Bashkimit Evropian për Ukrainën.
Presidentja e KE-së, Ursula von der Leyen tha se mbështetja do të ndihmojë në forcimin e efektivitetit ushtarak dhe sigurisë së Ukrainës. Ajo shtoi se financimi do të mbështesë teknologjinë e avancuar të dronëve, do të ndihmojë Ukrainën të mbrojë "qytetarët dhe sovranitetin e saj dhe do të kontribuojë në sigurinë e Evropës".
KE-ja tha se pagesa shtesë do të bëhen në ditët në vijim për të përfunduar këstin e parë të lidhur me dronët në përputhje me kërkesat e paraqitura nga Ukraina. Sipas KE-së, Huaja për Mbështetjen e Ukrainës ndan 30 miliardë euro për ndihmë buxhetore dhe 60 miliardë euro për mbështetjen e mbrojtjes gjatë viteve 2026 dhe 2027.
Nga paketa e mbrojtjes, 28.3 miliardë euro pritet të disbursohen në vitin 2026 për të forcuar kapacitetin industrial të mbrojtjes vendase të Ukrainës.