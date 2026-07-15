BE-ja dhe Ukraina nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për dronët

Burç Eruygur
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen njoftoi të mërkurën se Bashkimi Evropian(BE) dhe Ukraina kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për dronët, si pjesë e një partneriteti më të gjerë industrial të mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Duke folur në Kiev në Ditën e Shtetësisë së Ukrainës, von der Leyen tha se vendi ka evoluar nga një blerës sigurie në "një ofrues neto sigurie" për Evropën.
"Kjo gjithashtu përfshin një mënyrë të re të të punuarit së bashku. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam e kënaqur të nis, së bashku me ju, Volodymyr, një Partneritet të ri Industrial të Mbrojtjes BE-Ukrainë," tha ajo, duke iu referuar presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Von der Leyen e përshkroi marrëveshjen si "Marrëveshjen e Dronëve" të vetë BE-së", duke vënë në dukje se Ukraina ka nënshkruar marrëveshje të ngjashme me disa vende në muajt e fundit.
Ajo tha se marrëveshjet pasqyrojnë interesin në rritje për përvojën e Ukrainës në fushën e betejës, duke e quajtur ekspertizën e vendit në dronët dhe sistemet anti-drone "me të vërtetë unike".
"Nga teknologjia dhe prodhimi i dronëve e deri te zinxhirët e furnizimit që nevojiten për të mbajtur kapacitetin. Ose në mënyrë thelbësore te njohuritë mbi përdorimin e sistemeve të radarëve, stacioneve tokësore ose sensorëve. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë së bashku," tha ajo.
"Ne i dimë kërcënimet me të cilat përballet Evropa në këtë fushë -- ne kemi parë inkursione dhe alarme në shumë vende anëtare," shtoi ajo.
Von der Leyen tha se Evropa ka vende të sigurta prodhimi që mund të ndihmojnë në rritjen e prodhimit, por i mungon përvoja operacionale e Ukrainës.
"Pra, pika që po theksoj është se ne duhet të kombinojmë pikat tona të forta. Së bashku, ne mund të punojmë në prodhimin e përbashkët. Në funksionimin e të gjithë komponentëve të sistemit. Dhe ne mund t'u ofrojmë të dyja bazave industriale të mbrojtjes shtysën e nevojshme për të rritur me vendosmëri investimet dhe prodhimin", deklaroi ajo.
"Kjo marrëveshje do të bashkojë zgjuarsinë ukrainase dhe shkallën industriale të Evropës. Dhe me këtë marrëveshje mesazhi ynë është i qartë: tani është koha për të investuar në Ukrainë. Për të investuar në Evropë. Dhe për të investuar në sigurinë tonë të përbashkët dhe të ardhmen e përbashkët", shtoi ajo.
Von der Leyen mbërriti në Kiev më herët të mërkurën për bisedime mbi integrimin e industrive të mbrojtjes ukrainase dhe evropiane, procesin e anëtarësimit të Ukrainës në BE dhe përgatitjet për dimër.
Vizita është e 11-ta e saj në Ukrainë që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë në vitin 2022 dhe përkon me Ditën e Shtetit të Ukrainës dhe me Samitin e pestë Ukrainë-Evropa Juglindore.