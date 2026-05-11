BE-ja dhe Siria mbajnë dialogun e parë politik të nivelit të lartë, japin sinjal për bashkëpunim më të thellë

Melike Pala
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Bashkimi Evropian (BE) dhe Siria kanë zhvilluar në Bruksel dialogun e tyre të parë politik të nivelit të lartë, duke u fokusuar në mënyrat për të avancuar marrëdhëniet, për të thelluar bashkëpunimin dhe për të adresuar sfidat rajonale që ndikojnë stabilitet dhe siguri, transmeton Anadolu.
Takimi u bashkëkryesua nga shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas dhe ministri sirian i Punëve të Jashtme, Asaad al-Shaibani, ndërsa në të morën pjesë edhe komisarja evropiane për Mesdheun Dubravka Suica dhe komisarja evropiane për Barazi, Gatishmëri dhe Menaxhim Krizash, Hadja Lahbib.
Sipas një njoftimi pas bisedimeve, diskutimet u përqendruan në gjendjen aktuale të marrëdhënieve BE-Siri dhe mundësitë për të rritur bashkëpunimin në kushtet e tensioneve rajonale dhe shqetësimeve të sigurisë.
Dialogu gjithashtu shqyrtoi përpjekjet e autoriteteve tranzitore siriane për stabilizim, rimëkëmbje socio-ekonomike dhe një tranzicion politik gjithëpërfshirës, teksa BE-ja riafirmoi mbështetjen e saj për ndihmën humanitare dhe iniciativat e rindërtimit.
“Diskutimet theksuan rëndësinë e ruajtjes së të drejtave të të gjithë qytetarëve sirianë dhe koordinimit të përpjekjeve për të promovuar stabilitetin, ndihmën humanitare dhe zhvillimin socio-ekonomik”, thuhet në njoftim.
Takimi u zhvillua pasi ministrat e jashtëm të BE-së më herët gjatë ditës vendosën të heqin pezullimin e pjesshëm të Marrëveshjes së Bashkëpunimit BE-Siri të vendosur në vitin 2011, në atë që zyrtarët e përshkruan si një hap tjetër drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Brukselit dhe Damaskut.