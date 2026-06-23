BE-ja dhe Kazakistani bien dakord të zgjerojnë bashkëpunimin në energji, tregti dhe lidshmëri

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23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Bashkimi Evropian (BE) dhe Kazakistani riafirmuan të martën angazhimin e tyre për forcimin e partneritetit strategjik, pas bisedimeve në Bruksel midis presidentit të Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, dhe zyrtarëve të lartë të BE-së, raporton Anadolu.
Tokayev u takua me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë një vizite që synonte avancimin e bashkëpunimit në tregti, energji, lidhshmëri dhe lëndë të para kritike.
“Udhëheqësit mirëpritën vizitën e presidentit Tokayev si një sinjal të fortë të partneritetit strategjik në rritje mes Bashkimit Evropian dhe Kazakistanit në një kohë me rëndësi të shtuar gjeopolitike për lidhshmërinë, sigurinë energjetike dhe zinxhirët e qëndrueshëm të furnizimit”, thuhet në një deklaratë të përbashkët.
Fokus kyç i bisedimeve ishte strategjia “Global Gateway” e BE-së, ku të dy palët u zotuan për zgjerim të bashkëpunimit në Azinë Qendrore, përfshirë lëndët e para kritike, energjinë e rinovueshme, infrastrukturën e transportit, digjitalizimin dhe teknologjitë në zhvillim.
Udhëheqësit theksuan rëndësinë strategjike të Korridorit të Transportit Transkaspik dhe mirëpritën hapat për përmirësimin e lidhshmërisë, përfshirë nënshkrimin e një Marrëveshjeje Horizontale të Aviacionit dhe progresin në lehtësimin e vizave dhe marrëveshjet e ripranimit.
Gjatë vizitës u përmbyllën disa marrëveshje, përfshirë mbështetjen e BE-së për lidhshmërinë e transportit përmes një pakete financimi prej 150 milionë eurosh nga Banka Evropiane e Investimeve (EIB).
BE-ja gjithashtu mirëpriti një marrëveshje të madhe të aviacionit midis Air Astana dhe Airbus, që përfshin deri në 50 avionë të tipit A320neo dhe A321neo, me vlerë rreth 7,1 miliardë euro.
Të dy palët konfirmuan vazhdimin e bashkëpunimit në energji, ku Kazakistani njihet si një furnizues kyç i naftës dhe uraniumit për Evropën, së bashku me diskutime për energjinë e rinovueshme dhe bashkëpunimin bërthamor civil.