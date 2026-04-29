BE dhe kryeministri i zgjedhur hungarez zhvillojnë bisedime për fondet e lidhura me shtetin e së drejtës

Melike Pala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe kryeministri i zgjedhur i Hungarisë, Peter Magyar, kanë diskutuar për lirimin e fondeve të BE-së që janë bllokuar për shkak të shqetësimeve mbi shtetin e së drejtës dhe korrupsionin, transmeton Anadolu.
Von der Leyen në rrjetin social amerikan X tha se patën një “shkëmbim shumë të mirë” në Bruksel, duke u fokusuar në “hapat e nevojshëm për të zhbllokuar fondet e BE-së të destinuara për Hungarinë”.
“(Komisioni Evropian) do të mbështesë punën tuaj për të adresuar këto çështje dhe për t’u ri-përputhur me vlerat e përbashkëta evropiane. Ekipet tona do të vazhdojnë të punojnë ngushtë së bashku. Për një Hungari të begatë në zemër të shtëpisë sonë të përbashkët evropiane”, tha ajo.
Nga ana tjetër, Magyar në një postim në Facebook e përshkroi takimin si “shumë konstruktiv dhe produktiv”, duke theksuar se të dy palët ranë dakord që ai të kthehet në Bruksel në javën e 25 majit për të finalizuar një marrëveshje politike për rikthimin e qasjes së Hungarisë në fondet e BE-së.
“Dua të siguroj të gjithë se BE-ja nuk po vendos kushte që janë në kundërshtim me interesat e vendit tonë”, shkroi Magyar.
“Në përmbledhje: fondet e BE-së së shpejti do të arrijnë në Hungari dhe me ndihmën e këtyre fondeve ne do të mund të ringjallim ekonominë hungareze dhe të kryejmë zhvillimet e nevojshme për një vend funksional dhe human”, shtoi ai.
Ai gjithashtu pritet të takohet me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, më vonë gjatë ditës.
Tensionet mes BE-së dhe Hungarisë nisën në vitin 2010, kur blloku evropian akuzoi qeverinë e Viktor Orbanit për politika konservatore që bien ndesh me rregullat e BE-së.
Më vonë, BE-ja nisi procedurat e Nenit 7, duke shtuar kritikat për korrupsionin, lirinë e shtypit dhe të drejtat e njeriut, ndërsa fondet e BE-së u bënë të kushtëzuara për shkak të shqetësimeve mbi shtetin e së drejtës.
Partia Tisza e Magyarit fitoi ndaj Orbanit në zgjedhjet parlamentare të 12 prillit, duke i dhënë fund 16 viteve të qeverisjes së Orbanit.