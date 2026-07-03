BE "dënon ashpër" sulmin vdekjeprurës në Damask

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03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Bashkimi Evropian (BE) dënoi ashpër sulmin në Damask që vrau disa njerëz dhe plagosi të tjerë, duke e përshkruar atë si një "sulm terrorist" dhe duke shprehur ngushëllime për viktimat dhe familjet e tyre, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të zëdhënësit të Komisionit Evropian, Anouar El Anouni tha se blloku "dënon ashpër" sulmin e së enjtes në një kafene.
Ai njoftoi se BE-ja shpreh simpatinë e saj për të prekurit dhe riafirmon angazhimin e saj për të mbështetur një tranzicion politik paqësor dhe gjithëpërfshirës në Siri, duke hedhur poshtë të gjitha format e dhunës.
"Bashkimi Evropian riafirmon angazhimin e tij në mbështetje të një tranzicioni paqësor dhe gjithëpërfshirës në Siri dhe refuzimin e të gjitha formave të dhunës. BE do të vazhdojë të angazhohet me qeverinë kalimtare siriane në luftën kundër terrorizmit," tha ai.
Në anën tjetër, Spanja gjithashtu dënoi sulmin, duke shprehur ngushëllime për familjet e viktimave dhe duke shprehur solidaritetin me popullin sirian.
"Spanja rikonfirmon mbështetjen e saj për sovranitetin, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Sirisë dhe rithekson mbështetjen e saj për një tranzicion politik paqësor dhe gjithëpërfshirës, në përputhje me aspiratat legjitime të të gjithë popullit sirian", tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Qeveria spanjolle shprehu gjithashtu mbështetje për përpjekjet ndërkombëtare që synojnë stabilizimin, rimëkëmbjen ekonomike dhe forcimin institucional në Siri, ndërsa dënoi përpjekjet për të destabilizuar vendin dhe për të minuar përpjekjet për paqe.
Dënimet erdhën pasi një pajisje shpërthyese e vendosur brenda një kafeneje në rrugën Al-Nasr pranë Pallatit të Drejtësisë shpërtheu të enjten, sipas Alikhbariah TV të Sirisë.
Ministria siriane e Shëndetësisë tha se të paktën nëntë persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën nga shpërthimi.
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa autoritetet kanë nisur një hetim.