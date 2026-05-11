BE bie dakord të heq sanksionet ndaj ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes së Sirisë

Melike Pala
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, ka bërë të ditur se blloku ka rënë dakord të heq sanksionet ndaj ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes së Sirisë si pjesë e një ndryshimi më të gjerë të politikës ndaj Damaskut, raporton Anadolu.
“Ne gjithashtu ramë dakord të heqim sanksionet ndaj ministrit të brendshëm dhe ministrit të mbrojtjes së Sirisë”, u tha Kallas gazetarëve pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel, duke shtuar se vendimi lidhet me përpjekjet për të rivendosur marrëdhëniet dhe për të mbështetur tranzicionin politik në vend pas viteve të pezullimit gjatë epokës së Bashar al-Assadit.
Ministrat e BE-së gjithashtu ranë dakord të rifillojnë plotësisht Marrëveshjen e Bashkëpunimit BE-Siri, e cila më parë ishte pjesërisht e pezulluar, si dhe të nisin një dialog politik të nivelit të lartë me autoritetet siriane më vonë gjatë ditës.
Më tej, Kallas tha se BE-ja po përgatitet të forcojë bashkëpunimin për sigurinë dhe mbrojtjen në Ngushticën e Hormuzit në përgjigje të tensioneve në rritje rajonale dhe paralajmëroi se situata mbetet e brishtë pas zhvillimeve të fundit që përfshijnë Iranin.
Ministrat gjithashtu diskutuan forcimin e misionit detar të BE-së, përkatësisht Operacionin Aspides, i cili synon të mbështesë sigurinë detare dhe lirinë e lundrimit, si dhe kontributin e tij të mundshëm në përpjekjet më të gjera ndërkombëtare detare.
Kallas tha se ministrat e jashtëm të BE-së diskutuan edhe masa tregtare lidhur me kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor, me disa vende anëtare që kërkuan hapa të mëtejshëm.
Ajo shtoi se Komisioni Evropian do të vazhdojë të punojë për propozime të mundshme në këtë fushë.
Duke folur për Ukrainën, Kallas tha se ministrat vlerësuan dinamikat e fushëbetejës, duke deklaruar se Ukraina është në një “pozicion shumë më të mirë se një vit më parë”.
Ajo shtoi se u diskutuan garancitë e sigurisë në rast armëpushimi, përfshirë aftësitë e përmirësuara të monitorimit satelitor, duke theksuar se çdo negociatë e ardhshme paqeje duhet të koordinohet me Kievin.
Ministrat diskutuan edhe procesin e anëtarësimit të Ukrainës në BE, me shefen e politikës së BE-së që theksoi atë që e quajti “progres i jashtëzakonshëm reformash” në rrethana të vështira.
“Tani ka një moment të ri dhe duhet ta shfrytëzojmë për të çuar përpara rrugën e Ukrainës drejt BE-së. Kjo do të thotë hapjen e të gjitha kapitujve të negociatave para verës”, tha ajo.