BBC do të shkurtojë qindra vende pune në sektorin e lajmeve

Aysu Biçer
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
BBC pritet të shpallë qindra shkurtime të vendeve të punës në sektorin e lajmeve javën e ardhshme si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë të uljes së kostove që përfundimisht mund të eliminojë rreth 2.000 role në të gjithë transmetuesin, raportoi sot "Financial Times", transmeton Anadolu.
Sipas planeve, departamentet në të gjithë transmetuesin britanik janë udhëzuar të reduktojnë shpenzimet me rreth 10 për qind pasi BBC kërkon të kursejë qindra miliona paund, sipas raportit. Sektori i lajmeve pritet të jetë pjesa e parë e organizatës që do të paraqesë propozimet e saj, ndërsa burime të njohura me procesin thonë se ka të ngjarë të ketë qindra humbje vendesh pune.
Shkurtimet pritet të ndikojnë në emisionet radiofonike, me të brendshmit që thonë për "Financial Times" se ndikimi mund të jetë i dukshëm për audiencën në shërbimet e BBC. Sektori i lajmeve i BBC-së, i cili ofron përmbajtje për televizion, radio, platforma dixhitale dhe media rajonale, punëson rreth një të katërtën e më stafit prej më shumë se 20 mijë personash të stafit të korporatës.
Një person i njohur me planet tha se divizioni i lajmeve do të përballet me një pjesë disproporcionale të humbjeve të vendeve të punës, sepse personeli përbën pjesën më të madhe të kostove të tij, duke lënë më pak mundësi për të arritur kursime përmes reduktimeve të shpenzimeve jo të personelit.
Ekipet e tjera, si prodhimi i përmbajtjes, pritet të gjejnë kursime më lehtë përmes reduktimeve të shpenzimeve jo të stafit. Krahas shkurtimeve të planifikuara të vendeve të punës, BBC ka vendosur kontrolle më të rrepta për rekrutimin dhe udhëtimin dhe ka reduktuar shpenzimet për konsulencën e menaxhimit, konferencat, çmimet dhe ngjarjet.