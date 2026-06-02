Bahreini u ndalon qytetarëve të tij udhëtimin në Irak dhe Iran për shkak të situatës së tensionuar

Serdar Dincel
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Ministria e Brendshme njoftoi sot se Bahreini ka ndaluar qytetarët e tij të udhëtojnë për në Irak dhe Iran ndërsa ka përmendur një "situatë të tensionuar sigurie", transmeton Anadolu.
"Për shkak të situatës së vazhdueshme të tensionuar të sigurisë që rezulton nga pasojat e agresionit mëkatar iranian dhe me qëllim mbrojtjen e sigurisë kombëtare dhe sigurisë së të gjithë qytetarëve, Ministria e Brendshme njofton vendimin për të ndaluar qytetarët të udhëtojnë në Irak dhe Iran", tha ministria në një deklaratë të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve BNA.
"Vendimi do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të mëtejshëm", tha ministria duke bërë të ditur se autoritetet e Bahreinit do të ndërmarrin hapat e nevojshëm kundër "shkelësve".
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme që synonin Izraelin dhe aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet pasuese në Islamabad nuk arritën të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme.
Që atëherë, të dy palët kanë vazhduar të shkëmbejnë propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta dhe për t'i dhënë fund konfliktit.