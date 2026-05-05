Azerbajxhani dhe BE-ja theksojnë rëndësinë e zhvillimit të partneritetit mbi bazën e respektit të ndërsjellë

Burç Eruygur
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Azerbajxhani dhe Bashkimi Evropian theksuan rëndësinë e zhvillimit të partneritetit mbi bazën e respektit të ndërsjellë, barazisë dhe interesave të përbashkëta gjatë një takimi midis diplomatëve të tyre më të lartë, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm azerbajxhanas, Jeyhun Bayramov dhe shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas u takuan në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku, gjatë të cilit të dy palët kryen një shqyrtim të detajuar të gjendjes aktuale dhe perspektivave të marrëdhënieve dypalëshe.
"U theksua intensiteti i dialogut politik, rëndësia e vizitave të ndërsjella të nivelit të lartë dhe u vu në dukje rëndësia e zhvillimit të partneritetit mbi bazën e respektit të ndërsjellë, barazisë dhe interesave të përbashkëta", thuhet në deklaratë.
Në deklaratë thuhej se të dy palët theksuan rëndësinë e mekanizmave të dialogut midis Azerbajxhanit dhe Evropës, rifillimin e negociatave për një marrëveshje të re dypalëshe dhe negociatat mbi dokumentin "Prioritetet e Partneritetit".
Gjithashtu u diskutuan mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në fushat e ekonomisë, tregtisë, sigurisë energjetike, transportit, logjistikës, energjisë së gjelbër dhe dixhitalizimit dhe se gjatë bisedimeve u vu në dukje edhe kontributi i Azerbajxhanit në sigurinë energjetike të Evropës dhe roli i tij si një partner i besueshëm.
Më tej thuhej se Bayramov e informoi Kallasin rreth situatës aktuale pas konfliktit në rajon si dhe përpjekjet për rindërtim dhe çminim, duke shtuar se ata shkëmbyen gjithashtu mendime mbi procesin e normalizimit midis Azerbajxhanit dhe Armenisë.
"Angazhimi i Azerbajxhanit për të siguruar paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon u theksua edhe një herë", thuhej në deklaratë.
Palët shkëmbyen mendime mbi çështjet e sigurisë rajonale dhe globale si dhe çështje të tjera me interes të ndërsjellë, duke diskutuar bashkëpunimin brenda platformave shumëpalëshe si dhe mundësitë për veprim të përbashkët kundër sfidave globale, thuhet më tej.
"Gjatë takimit u shqyrtuan edhe perspektivat për zhvillimin e bashkëpunimit midis Azerbajxhanit dhe BE-së në kuadër të institucioneve dhe programeve të ndryshme", theksohet në deklaratë.
Sot, Kallas mori pjesë në një seancë plenare të tryezës së rrumbullakët të Samitit të parë BE-Armeni në kryeqytetin armen, Jerevan.