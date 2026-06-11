Axios: Irani dhe SHBA-ja kanë arritur "marrëveshje në parim" për armëpushim

Muhammed Yasin Güngör
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Negociatat mes Washingtonit dhe Teheranit kanë çuar në një “marrëveshje në parim”, ka njoftuar Irani ndërmjetësuesit, sipas një lajmi të enjten, transmeton Anadolu.
Burime të njohura me bisedimet e ndërmjetësuara nga Katari i kanë thënë medias amerikane Axios se palët kanë ngushtuar dallimet lidhur me rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, ngrirjen e aseteve iraniane dhe krijimin e një kornize për bisedimet bërthamore gjatë një armëpushimi 60-ditor.
Deri të mërkurën, zyrtarë katarianë dhe iranianë thuhet se besonin se kishin finalizuar një tekst që do të përmbushte edhe kërkesat e SHBA-së.
Sipas Axiosit, marrëveshja po pret miratimin përfundimtar nga Udhëheqësi Suprem iranian, Mojtaba Khamenei.
Presidenti amerikan Donald Trump anuloi të enjten sulmet e planifikuara ndaj Iranit, duke pretenduar se një marrëveshje është “thuajse e përfunduar”.
Ai sugjeroi se një ceremoni nënshkrimi do të njoftohet “së shpejti”.