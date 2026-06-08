Avionët luftarakë të NATO-s rrëzojnë dron të huaj në hapësirën ajrore të Letonisë

İlayda Çakırtekin
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Avionët luftarakë të NATO-s rrëzuan një mjet të huaj pa pilot që hyri në hapësirën ajrore të Letonisë të hënën, njoftuan forcat e armatosura të vendit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Forcat e Armatosura Kombëtare thanë se "Avionët luftarakë të NATO-s që marrin pjesë në misionin ‘Baltik Air Policing‘ rrëzuan një mjet ajror të huaj pa pilot që hyri në hapësirën ajrore të Letonisë në rajonin Latgale si rezultat i aktivitetit të luftës elektronike ruse".
Pas njoftimit më parë të kërcënimeve të hapësirës ajrore në komunat Aluksne, Ludza, Balvi dhe Rezekne, forcat e armatosura thanë se kërcënimet kishin marrë fund.
“Forcat e Armatosura Kombëtare Letoneze, së bashku me aleatët e NATO-s, monitorojnë vazhdimisht hapësirën ajrore për të siguruar një aftësi të menjëhershme reagimi ndaj kërcënimeve të mundshme”, thuhet më tej.
Forcat e armatosura kujtuan se ushtria forcoi aftësitë e saj të mbrojtjes ajrore përgjatë kufirit lindor duke vendosur njësi shtesë.
Ajo gjithashtu paralajmëroi se incidente të ngjashme që përfshijnë dronët e huaj që hyjnë ose i afrohen hapësirës ajrore të Letonisë mund të ndodhin përsëri ndërsa lufta midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdon.