Avionët luftarakë të Britanisë së Madhe interceptuan një avion rus në Detin Norvegjez

İlayda Çakırtekin
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Ministria e Mbrojtjes e Britanisë së Madhe njoftoi se avionët luftarakë të Mbretërisë së Bashkuar interceptuan një avion rus që "iu afrua në mënyrë të përsëritur" HMS Prince of Wales në Detin Norvegjez, sipas Sky News, transmeton Anadolu.
"Ne mund të konfirmojmë se gjatë operimit në Detin Norvegjez në Operacionin Firecrest, grupi sulmues i aeroplanmbajtëses së Mbretërisë së Bashkuar u afrua në mënyrë të përsëritur nga një avion patrullimi detar rus 'Bear-F'. Avioni u interceptua dhe u shoqërua nga avionët F-35 të Mbretërisë së Bashkuar nga HMS Prince of Wales gjatë gjithë kohës", tha ministria.
Incidenti ndodhi më 2 korrik, kur përpjekjet e forcave britanike për të kontaktuar avionin, sipas raportimeve, nuk morën përgjigje.
"Kjo veprimtari ishte e pasigurt dhe joprofesionale me 'Bear-F' që fluturonte në lartësi të ulët dhe në distancë të panevojshme të afërt me HMS Prince of Wales dhe duke hedhur një numër të madh sonarësh në afërsi të aeroplanmbajtëses", tha ministria.