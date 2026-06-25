Australia shqyrton masa më të ashpra ndaj rrjeteve sociale për të frenuar gjigantët “e papërgjegjshëm” të teknologjisë

Islam Uddin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Australia po shqyrton masa më të forta për të zbatuar kufizimet e para në botë ndaj rrjeteve sociale për fëmijët, ndërsa kryeministri Anthony Albanese paralajmëroi se kompanitë e fuqishme të teknologjisë duhet të mbahen përgjegjëse për dëmet që shkaktohen në internet, transmeton Anadolu.
Duke folur në parlament, raporton ABC News, Albanese tha se qeveria po punon për forcimin e ligjeve për të kufizuar “pushtetin” e gjigantëve “të papërgjegjshëm” të teknologjisë që qëndrojnë pas platformave të njohura të rrjeteve sociale.
“Ka ende më shumë punë për të bërë”, tha ai.
Që nga muaji dhjetor, platformat kryesore të rrjeteve sociale, përfshirë Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, Twitch, Kick dhe X, janë të detyruara ligjërisht të bllokojnë dhe të ndërmarrin hapa të arsyeshëm për të parandaluar regjistrimin e të rinjve australianë në këto platforma.
Ky hap vjen pas shqetësimeve të ngritura nga komisarja për sigurinë elektronike, Julie Inman Grant, e cila tha se legjislacioni aktual ofron vetëm një “kornizë shumë të brishtë” rregullatore.
Megjithëse kompanitë përballen me gjoba deri në 49.5 milionë dollarë australianë (32 milionë dollarë amerikanë) për mosrespektimin e rregullave, deri më tani nuk është vendosur asnjë penalitet.
Albanese e përshkroi këtë çështje si prioritet, duke argumentuar se kompanitë e rrjeteve sociale ushtrojnë një “pushtet të jashtëzakonshëm”, ndërsa mbeten kryesisht pa u mbajtur përgjegjëse.
Ai gjithashtu theksoi shqetësimet në rritje lidhur me algoritmet që mund t’i drejtojnë përdoruesit drejt përmbajtjeve gjithnjë e më ekstreme.
Australia tashmë ka frymëzuar iniciativa të ngjashme jashtë vendit, me kryeministrin Albanese që vuri në dukje se 16 vende kanë ndjekur shembullin e saj në vendosjen e kufizimeve të rrjeteve sociale për të miturit.
Vitin e kaluar, Australia u bë vendi i parë në botë që ndaloi krijimin e llogarive në rrjetet sociale për personat nën moshën 16 vjeç.