Australia do t'u kërkojë eksportuesve të LNG-së të rezervojnë 20 për qind të gazit për tregun vendas

Mücahithan Avcıoğlu
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Australia do t’u kërkojë eksportuesve të mëdhenj të gazit që të rezervojnë 20 për qind të vëllimeve të tyre të eksportit për përdorim të brendshëm në kuadër të një skeme të re rezervimi të gazit, tha sot ministri i Energjisë Chris Bowen, ndërsa vendi po përpiqet të lehtësojë presionin nga kriza energjetike, raporton Anadolu.
Ai tha se qeveria e finalizoi modelin pas muajsh konsultimesh me industrinë. “Ky model do të përfshijë rezervimin e 20 për qind të eksporteve australiane të gazit fillimisht për përdorim në Australi”, tha Bowen në një konferencë për media ku u prezantua skema.
“Do të ketë kërkesë që prodhuesit e gazit ta shesin këtë 20 për qind për përdoruesit australianë”, shtoi ai.
Bowen tha se masa synon të sigurojë “një tepricë modeste” në tregun vendas të gazit, duke ushtruar presion për uljen e çmimeve dhe duke ofruar siguri për industrinë, familjet dhe centralet me gaz që mbështesin energjinë e rinovueshme.
Ai tha se politika do të zbatohet për kontratat e ardhshme dhe tregun spot ndërsa kontratat ekzistuese nuk do të preken.
Ministrja e Burimeve, Madeleine King tha se skema do t’u kërkojë eksportuesve të gazit natyror të lëngshëm (LNG) që të furnizojnë tregun vendas me 20 për qind të prodhimit të tyre total për eksport duke filluar nga 1 korriku 2027. Ajo tha se eksportuesit që kërkojnë qasje në tregjet ndërkombëtare spot do të duhet të dëshmojnë se kanë furnizuar tregun vendas para se të marrin miratimin për eksport.
“Ky është një ndryshim strukturor që ndryshon balancën e negociatave dhe krijon, në thelb, një treg në favor të blerësve vendas të gazit”, tha King.
Australia është përballur vazhdimisht me presion mbi furnizimet e brendshme me gaz, pavarësisht se është një nga eksportuesit më të mëdhenj në botë të LNG-së ndërsa familjet dhe prodhuesit në bregun lindor janë ekspozuar ndaj çmimeve të larta dhe furnizimit të kufizuar, të lidhur me kërkesën për eksport dhe paqëndrueshmërinë e tregjeve globale të energjisë.
Komisioni Australian për Konkurrencën dhe Konsumatorin paralajmëroi muajin e kaluar se tregu i gazit në bregun lindor mund të përballet me mungesë furnizimi që varion nga një deficit prej 12 petaxhaulësh deri në një suficit prej 3 petaxhaulësh në tremujorin e tretë të vitit 2026, varësisht nga sasia e gazit të pakontraktuar që eksportohet nga prodhuesit e LNG-së.
Operatori Australian i Tregut të Energjisë ka paralajmëruar vazhdimisht edhe për rreziqe afatgjata të furnizimit në tregun e bregut lindor, ku rënia e prodhimit nga fushat e vjetra dhe mungesa e furnizimeve të reja kanë shtuar shqetësimet për mungesa në të ardhmen.
Kriza energjetike ka rritur presionin politik ndaj Kanberrës për të ndërhyrë më drejtpërdrejt në treg, pasi çmimet globale të gazit janë rritur ndjeshëm vitet e fundit, duke shtuar kostot për familjet dhe industritë me konsum të lartë energjie.