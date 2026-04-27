Australia dhe Koreja e Jugut do të diskutojnë për paqëndrueshmërinë e zinxhirit të furnizimit

Amir Latif Arain
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Ministrat e Jashtëm të Australisë dhe Koresë së Jugut do të zhvillojnë bisedime këtë javë mbi përpjekjet e përbashkëta për të adresuar paqëndrueshmërinë e zinxhirit të furnizimit dhe çështjet që lidhen me rritjen e bashkëpunimit mbrojtës në mes të krizës së Lindjes së Mesme, raportoi sot Agjencia e Lajmeve Yonhap, duke cituar Ministrinë e Jashtme të Koresë së Jugut, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm i Koresë së Jugut, Cho Hyun do të takohet të enjten me homologen e tij australiane Penny Wong për bisedime dypalëshe në Seul. Pritet që të dyja palët të riafirmojnë angazhimin e tyre për të punuar së bashku për të adresuar sfidat e përbashkëta lidhur me situatën aktuale në Lindjen e Mesme dhe krizën globale të energjisë, tha ministria në një deklaratë.
Ata gjithashtu do të diskutojnë mbi përpjekjet për të thelluar bashkëpunimin në sektorët e mbrojtjes dhe industrisë së mbrojtjes, shtoi ajo.
Në një zhvillim të lidhur me këtë, qeveria e Koresë së Jugut filloi të shpërndajë sot ndihmë monetare për përfituesit e sigurisë bazë të jetesës dhe grupet e tjera të cenueshme si pjesë e përpjekjeve për të lehtësuar vështirësitë financiare të shkaktuara nga rritja e çmimeve të naftës në mes të luftës në Lindjen e Mesme.
Qeveria filloi të pranojë aplikime për fondet, të cilat do të ndajnë 550 mijë won (374 dollarë) për përfituesit e sigurisë bazë të jetesës dhe 450 mijë won (306 dollarë) për person për familjet me një prind të vetëm dhe ato pak mbi pragun e përfitimit të ndihmës sociale.