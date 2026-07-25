Asambleja e Përgjithshme e OKB-së rinovon mandatin e Volker Turk si shef i të drejtave të njeriut

Diyar Güldoğan
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së ka votuar për rinovimin e mandatit të Volker Turk si Komisioner i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut edhe për katër vite të tjera, duke kapërcyer kundërshtimet nga SHBA-ja dhe Rusia, transmeton Anadolu.
Asambleja miratoi riemërimin e Turk për një mandat të dytë, i cili do të zgjasë nga 12 tetor 2026 deri më 11 tetor 2030, duke zgjatur udhëheqjen e tij në Zyrën e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut.
Turk mori 144 vota pro, ndërsa 10 vende votuan kundër dhe 13 abstenuan.