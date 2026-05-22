Artileria izraelite sulmon një zonë në jug të Sirisë

Tarek Chouiref
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Artileria izraelite bombardoi një zonë të fshatit Daraa në Sirinë jugore herët të premten, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve SANA të Sirisë, transmeton Anadolu.
SANA tha se bombardimet goditën tokat bujqësore dhe zonat pyjore midis fshatrave Maariya dhe Abdin në pellgun Yarmouk në periferi perëndimore të zonës.
Nuk u raportuan viktima ose dëme të konsiderueshme materiale.
Operacionet izraelite në Sirinë jugore janë intensifikuar në muajt e fundit, me raportime pothuajse të përditshme për bastisje, kërkime shtëpish, instalime pikash kontrolli dhe arrestime të civilëve, përfshirë fëmijë dhe barinj.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor 2024, Izraeli shpalli rënien e Marrëveshjes së Çlirimit të vitit 1974 dhe u zhvendos për të pushtuar zonën tampon përgjatë kufirit.
Pavarësisht se administrata e re siriane nuk lëshoi kërcënime ndaj Izraelit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri që nga rrëzimi i Assadit, duke vrarë civilë dhe duke synuar vende ushtarake, pajisje dhe municione.