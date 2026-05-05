Armenia: Kufijtë e hapur u shërbejnë interesave kombëtare, gjë që reflektohet në normalizimin me Turqinë

Burç Eruygur, Aysu Biçer
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Armenisë, Ararat Mirzoyan tha sot se procesi i normalizimit midis vendit të tij dhe Turqisë pasqyron bindjen e Jerevanit se kufijtë e hapur dhe lidhjet fqinjësore do t'u shërbejnë më mirë interesave të vendit të tij, transmeton Anadolu.
Duke folur në sesionin inaugurues të forumit të Dialogut të Jerevanit të mbajtur në kryeqytetin armen, Mirzoyan mbrojti idenë se diplomacia e vetme nuk e mbron paqen dhe se ato më pas krijojnë "garanci praktike për paqen duke i bërë prosperitetet tona të ndërlidhura dhe të ndërvarura".
"Kur ndajmë rrugët tregtare, rrjetet e energjisë, tubacionet, lidhjet dixhitale, ndajmë rreziqet dhe shpërblimet. Prandaj, së bashku me fqinjët tanë, duke ndërtuar infrastrukturë që lidh lindjen me perëndimin dhe veriun me jugun, po krijojmë një realitet ku, në rajonin tonë, çdo aktor ka një interes personal në stabilitetin e fqinjit të tij", tha ai.
Duke e përshkruar këtë si themelin e iniciativës së Armenisë "Kryqëzimi për Paqe" dhe projektit "Rruga e Trumpit për Paqe dhe Prosperitet Ndërkombëtar", Mirzoyan deklaroi se angazhimi për paqe, bashkëpunim dhe prosperitet udhëheq qasjen e Jerevanit ndaj fqinjëve të tij.
"Procesi i normalizimit me Turqinë pasqyron bindjen tonë se kufijtë dhe marrëdhëniet fqinjësore tona do t'u shërbejnë më mirë interesave të kombit tonë", potencoi Mirzoyan. Ai shtoi se Armenia vazhdon të thellojë partneritetin e saj strategjik me Gjeorgjinë dhe se gjithmonë ka ruajtur “lidhje miqësore dhe partneritet të ngushtë” me Iranin.
Kryediplomati armen tha se strategjia e vendit të tij ka çuar në një transformim në partneritetet e saj përtej rajonit, duke theksuar se Jerevani ka bërë zgjedhje sovrane për të ndjekur një “politikë të jashtme të ekuilibruar dhe të bazuar jo në varësinë nga një qendër, por në ndërtimin e partneriteteve kuptimplote dhe reciprokisht të dobishme në shumë drejtime”.
“SHBA-ja, Franca, Kazakistani, Kina, një numër në rritje i partnerëve evropianë, tani janë të pranishëm në portofolin e partneritetit strategjik të Armenisë, jo si alternativa ndaj njëri-tjetrit, por si shtylla të një arkitekture të larmishme dhe bashkëpunuese të politikës së jashtme”, shtoi ai.
Dialogu i Jerevanit 2026 është forum ndërkombëtar dy-ditor që mbahet në kryeqytetin armen menjëherë pas Samitit të 8-të të Komunitetit Politik Evropian, i cili u mbajt në Jerevan të hënën.