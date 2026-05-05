Armenia dhe BE-ja nënshkruajnë "partneritet lidhshmërie" gjatë samitit të parë dypalësh

Burç Eruygur, Elena Teslova
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Armenia dhe Bashkimi Evropian nënshkruan sot një "partneritet lidhshmërie" përpara samitit dypalësh inaugurues të mbajtur në kryeqytetin e vendit të Kaukazit Jugor, Jerevan, transmeton Anadolu.
Dokumenti u nënshkrua gjatë një ceremonie përpara një konference për media në samitin e parë Armeni-BE dhe u mbikëqyr nga kryeministri armen Nikol Pashinyan, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa.
Ceremonia përfshinte edhe çështje të tjera, përfshirë inicializimin e një marrëveshjeje pune midis Agjencisë Evropiane të Rojës Kufitare dhe Bregdetare (Frontex) dhe Ministrisë së Brendshme armene. Më parë, Pashinyan, Costa dhe Von der Leyen zhvilluan takim të veçantë dypalësh përpara ngjarjes.
Samiti Armeni-BE vjen pas samitit të 8-të të Komunitetit Politik Evropian, i cili solli më shumë se 40 udhëheqës evropianë në kryeqytetin armen vetëm një ditë më parë. Kjo vjen në një kohë kur marrëdhëniet e Armenisë me Rusinë janë bërë gjithnjë e më të tensionuara që nga viti 2023.
Ndërsa mbetet anëtare e Unionit Ekonomik Euroaziatik të udhëhequr nga Rusia, Armenia ka deklaruar zyrtarisht ambicien e saj për të kërkuar anëtarësim në BE dhe ka pezulluar pjesëmarrjen e saj në Organizatën e Traktatit të Sigurisë Kolektive të udhëhequr nga Moska.
Duke folur në një konferencë për media në Jerevan me Von der Leyen dhe Costa pas samitit, Pashinyan tha se pret që BE-ja ta ndihmojë vendin e tij të zhvillojë energjinë diellore. Sipas Costa-s, Armenia ka potencial të konsiderueshëm për zhvillimin e energjisë diellore, por i mungojnë teknologjitë e nevojshme.
"Ka mundësi të pakufizuara për zhvillimin e energjisë diellore në vendin tonë. Ka rajone në Armeni ku numri i ditëve me diell në vit tejkalon 300. Ky është potencial i madh. Por, ne nuk kemi stacione të mjaftueshme baterish. Në këtë kuptim, ne jemi mirënjohës ndaj partnerëve tanë në BE për mbështetjen e tyre në zhvillimin e këtyre stacioneve", tha ai.
Kryeministri armen vuri në dukje se ka teknologji të tjera të bazuara në grumbullimin e ujit gjatë ditës dhe shfrytëzimin e tij natën, duke shtuar se Jerevani aktualisht po punon me partnerë evropianë për zhvillimin e teknologjisë së hidrogjenit.
"Për më tepër, Armenia pret që BE-ja të ndihmojë në luftimin e përhapjes së dezinformimit dhe urrejtjes në rrjetet sociale", tha Pashinyan.