Anketa tregon rënie të besimit ndaj SHBA-së mes finlandezëve

İlayda Çakırtekin
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Një anketë e re ka treguar se besimi ndaj SHBA-së nën administratën e presidentit Donald Trump ka rënë në Finland krahasuar me vitin e kaluar, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit Yle, anketa e NATO-s zbuloi se vetëm një në tetë finlandezë i besojnë SHBA-së nën presidentin Trump për të mbrojtur vendet evropiane anëtare brenda NATO.
Ndërkohë, rreth një e katërta e të anketuarve thanë se do t’i besonin SHBA-së nën një udhëheqës tjetër kur bëhet fjalë për mbrojtjen dhe sigurinë e aleancës.
Anketa gjithashtu zbuloi një shqetësim në rritje lidhur me lidhjet mbrojtëse të Finlandës me SHBA-në, me të anketuarit që shprehën shqetësim për varësinë e tepruar nga mbështetja amerikane.
Shumica thanë se Finlanda duhet të blejë më shumë armë nga Evropa dhe vende të tjera me mendësi të ngjashme në vend të SHBA-së, ndërsa shumë prej tyre gjithashtu mbështetën reduktimin e përdorimit të shërbimeve amerikane cloud dhe softuerëve në sektorin publik.
Në të njëjtën kohë, anketa tregoi se mbështetja për NATO-n mbetet relativisht e fortë, me 73 për qind që thanë se do të votonin ende në favor të anëtarësimit në aleancë.
Anketa gjithashtu zbuloi se shumica e finlandezëve do ta mbështesnin Danimarkën nëse tensionet me SHBA-në lidhur me Grenlandën përshkallëzohen më tej.