Anijet ushtarake turke vizitojnë portin e Latakias në Siri

Esra Tekin
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë njoftoi sot se anijet që i përkasin Komandës së Forcave Detare Turke vizituan portin e Latakias në Siri, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se vizita shënoi vizitën e parë të anijeve detare turke në portin e Latakias që nga fillimi i luftës civile në Siri.
Komandanti i Forcave Detare Turke Adm. Ercument Tatlioglu ishte në bordin e "TCG Istanbul", një nga anijet që mori pjesë në vizitë, shtoi ministria.