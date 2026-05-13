Anije të lidhura me Kinën kalojnë Ngushticën e Hormuzit përmes korridorit “të sigurt” të Iranit

Mücahithan Avcıoğlu
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Disa anije mallrash dhe cisterna të lidhura me Kinën kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit përmes korridorit detar “të sigurt” të Iranit gjatë 24 orëve të fundit, treguan të mërkurën të dhënat e gjurmimit të anijeve, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ndodhet për një vizitë në Kinë për bisedime që pritet të fokusohen pjesërisht në luftën me Iranin dhe rihapjen e kësaj rruge kyç energjetike, transmeton Anadolu.
Të dhënat nga platforma e gjurmimit të anijeve MarineTraffic treguan se cisterna e naftës me flamur kinez “Yuan Hua Hu” po lundronte nëpër ngushticë të mërkurën, në jug të ishullit iranian Larak.
Sistemi Automatik i Identifikimit (AIS) i anijes, i cili transmeton pozicionin, origjinën dhe destinacionin, e listonte destinacionin si “pronari dhe ekuipazhi kinez”.
Anija “Yuan Hua Hu” është në pronësi të China COSCO Shipping Corporation, me seli në Shanghai.
Rruga e ndjekur nga anija ishte pjesë e një korridori që Irani e ka cilësuar si “të sigurt” dhe “me leje” për kalim nëpër Ngushticën e Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme detare në botë për transportin e naftës dhe gazit të lëngshëm.
Të paktën katër anije të lidhura me Kinën kanë ndjekur të njëjtin korridor nga e marta deri të mërkurën, sipas analizës.
“Starway”, një cisternë nafte dhe kimikatesh, kaloi përmes ngushticës të martën nga ujërat e Omanit drejt ujërave në veri të Emirateve të Bashkuara Arabe. “Deepblue”, gjithashtu cisternë dhe e raportuar në pronësi të një kompanie me bazë në Shanghai, lundroi në drejtim të kundërt nga perëndimi në lindje.
“Xian Jiang Kou”, një anije transportuese automjetesh që u nis nga Arabia Saudite më 16 mars dhe kishte qëndruar në Gjirin Persik deri të martën, gjithashtu kaloi ngushticën, duke përdorur korridoret iraniane në jug të ishullit Larak. Destinacioni i saj në AIS ishte shënuar si “anije dhe ekuipazh kinez”.
Lëvizjet e anijeve ndodhën ndërsa Trump po udhëtonte drejt Kinës për një vizitë shtetërore që ishte shtyrë për gjashtë javë për shkak të luftës SHBA–Izrael kundër Iranit.
Gjatë bisedimeve me presidentin kinez Xi Jinping, Trump pritet të kërkojë mbështetje më të madhe nga Pekini, i cili mban marrëdhënie të ngushta me Teheranin, për përpjekjet për t’i dhënë fund luftës dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për trafikun tregtar më të gjerë.
Ngushtica ka mbetur efektivisht e mbyllur për shumicën e anijeve që nga fillimi i luftës me Iranin, duke shkaktuar ndërprerje serioze në rrjedhat globale të energjisë dhe mallrave. Vetëm pak anije kanë kaluar nëpër këtë kanal në javët e fundit, me Iranin që lejon transit të kufizuar përmes sistemit të tij të korridoreve me leje.