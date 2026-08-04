Anija me 160 emigrantë merr flakë gjatë përpjekjes për të kaluar Kanalin Anglez

Aysu Biçer
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Sipas raportimeve të mediave britanike sot, një anije me 160 emigrantë mori flakë ndërsa po përpiqej të kalonte Kanalin Anglez, transmeton Anadolu.
Roja Bregdetare e Mbretërisë së Bashkuar konfirmoi se anija mori flakë mëngjesin e sotëm ndërsa ishte ende në ujërat franceze.
Ekipet franceze të kërkimit dhe shpëtimit, rojet bregdetare të Mbretërisë së Bashkuar dhe Instituti Kombëtar Mbretëror i Varkave të Shpëtimit iu përgjigjën incidentit, njoftoi "The Telegraph".