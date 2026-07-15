Anadolu publikon libër që shënon 10-vjetorin e përpjekjes së dështuar për grusht shteti të 15 korrikut 2016

Başak Akbulut Yazar
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Anadolu ka publikuar një libër të titulluar "15 korriku: Dëshmitarët dhe rrëfimet" për të shënuar 10-vjetorin e tentativës së mposhtur të grushtit të shtetit nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO) më 15 korrik 2016.
Botuar nga "AA Books", vëllimi tregon ngjarjet e tentativës për grusht shteti, gjatë së cilës anëtarët e FETO-s ndërmorën një nga sulmet më të rënda në historinë e Turqisë, duke synuar institucionet shtetërore, duke bombarduar parlamentin turk, duke vrarë 253 njerëz dhe duke plagosur mijëra të tjerë.
Libri me 356 faqe tregon gjithashtu se si miliona njerëz iu përgjigjën thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan për të dalë në rrugë, duke ndihmuar në pengimin e përpjekjes për grusht shteti përmes rezistencës publike së bashku me vendosmërinë e lidershipit politik.
I përgatitur si një vepër historike një dekadë pas puçit të dështuar, libri përfshin rrëfimet e bëra nga disa anëtarë të FETO-s gjatë proceseve hetimore dhe gjyqit, duke hedhur dritë mbi përgatitjet, strukturën e brendshme dhe veprimet e organizatës natën e 15 korrikut përmes dëshmive të vetë autorëve.
Duke u mbështetur në arkivin e fotografive, lajmeve dhe publikimeve të Anadolu-t, libri është organizuar në shtatë kapituj: "Dëshmitarët e institucioneve shtetërore", "Dëshmitarët e shesheve", "Dëshmitari i kombit", "Dëshmitar i qyteteve", "Dëshmitar i botës", "Dëshmitar i rrëfimeve" dhe "Dhjetë vjet më vonë".
Në parathënie, kryetari dhe drejtori i përgjithshëm i Anadolu-t, Serdar Karagoz e përshkroi 15 korrikun si një pikë kthese historike që vazhdon të mbajë vendin e saj në kujtesën kolektive të kombit një dekadë më vonë.
Libri, me një hyrje të redaktorit Hulusi Kose, përmban fotografi të marra nga gazetarët e Anadolu-t gjatë përpjekjes për grusht shteti si dhe imazhe nga përkujtimet e mbajtura në Turqi dhe në mbarë botën pas puçit të dështuar.
Kapitulli i tij i titulluar "Dëshmitari i Rrëfimeve" paraqet fragmente nga dëshmitë e gjykatës nga anëtarët e FETO-s, duke detajuar se si grupi u përgatit për përpjekjen për grusht shteti. Ai përfshin gjithashtu deklarata mbrojtëse dhe fotografi të të dyshuarve të gjykuar në lidhje me grushtin e shtetit.
Libri përfundon me një faqe me emrat e 253 personave që humbën jetën gjatë përpjekjes së dështuar të grushtit të shtetit.